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В Верховной раде началась церемония инаугурации Владимира Зеленского

20.05.2019 10:19 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Верховной раде началась церемония инаугурации Владимира Зеленского
Фото УКРИНФОРМ

20 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Верховной раде началось торжественное заседание по случаю инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Ведет заседание председатель Верховной рады Андрей Парубий.

По данным МИД Украины, на церемонии инаугурации присутствуют около 60 иностранных гостей.

Ожидается, что после инаугурации в парламенте Владимир Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видов Вооруженных сил Украины и церемонии поднятия Государственного флага. Затем президент и его супруга поздравят глав иностранных делегаций. Также Владимир Зеленский побывает на приеме для глав иностранных делегаций.

Владимир Зеленский был избран президентом Украины на очередных выборах 21 апреля, за него проголосовали 73,22% избирателей.-0-

 
 
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20 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Верховной раде началось торжественное заседание по случаю инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского....
 
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