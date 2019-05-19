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Министр обороны Украины Полторак подал в отставку после вступления в должность нового президента
20.05.2019 11:34 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Он написал об этом в своем
Полторак написал, что выполняет требования закона и с уважением относится к конституционному праву Владимира Зеленского определиться с кандидатурой министра обороны и просит в установленном порядке рассмотреть вопрос о его увольнении с должности министра обороны.
Сегодня утром Зеленский
«Я не понимаю, честно говоря, наш парламент, который разводит руками и говорит, что ничего нельзя сделать. Вы можете взять лист бумаги, ручку и уступить свои места тем, кто изменит жизнь следующего поколения, люди будут вам благодарны», — заявил он.
После торжественного заседания Верховной рады Зеленский принял присягу глав силовых ведомств сил Украины: министра обороны, министра внутренних дел, главы вооруженных сил, командующего сухопутных войск, морских сил, главы десанта, главы СБУ.
На прошлой неделе в отставку подал глава МИД Украины
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Во время церемонии глава государства заявил, что необходимо лишить должностей генпрокурора, главу СБУ и министра обороны.
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