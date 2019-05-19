Министр обороны Украины Полторак подал в отставку после вступления в должность нового президента

Источник материала: Tut.by

Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Он написал об этом в своем Facebook сразу после инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время церемонии глава государства заявил, что необходимо лишить должностей генпрокурора, главу СБУ и министра обороны.



Фото: Reuters

Полторак написал, что выполняет требования закона и с уважением относится к конституционному праву Владимира Зеленского определиться с кандидатурой министра обороны и просит в установленном порядке рассмотреть вопрос о его увольнении с должности министра обороны.

Сегодня утром Зеленский вступил в должность президента Украины. Во время инаугурации он заявил , что распускает Верховную раду и обратился к министрам.

«Я не понимаю, честно говоря, наш парламент, который разводит руками и говорит, что ничего нельзя сделать. Вы можете взять лист бумаги, ручку и уступить свои места тем, кто изменит жизнь следующего поколения, люди будут вам благодарны», — заявил он.

После торжественного заседания Верховной рады Зеленский принял присягу глав силовых ведомств сил Украины: министра обороны, министра внутренних дел, главы вооруженных сил, командующего сухопутных войск, морских сил, главы десанта, главы СБУ.

На прошлой неделе в отставку подал глава МИД Украины Павел Климкин . 18 мая теперь уже экс-президент страны Петр Порошенко освободил от должностей всех своих советников, в том числе экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. А за день до инаугурации Порошенко подписал указ об освобождении от должности главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова .