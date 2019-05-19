ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр обороны Украины Полторак подал в отставку после вступления в должность нового президента

20.05.2019 11:34 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Он написал об этом в своем Facebook сразу после инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время церемонии глава государства заявил, что необходимо лишить должностей генпрокурора, главу СБУ и министра обороны.


Фото: Reuters

Полторак написал, что выполняет требования закона и с уважением относится к конституционному праву Владимира Зеленского определиться с кандидатурой министра обороны и просит в установленном порядке рассмотреть вопрос о его увольнении с должности министра обороны.

Сегодня утром Зеленский вступил в должность президента Украины. Во время инаугурации он заявил, что распускает Верховную раду и обратился к министрам.

«Я не понимаю, честно говоря, наш парламент, который разводит руками и говорит, что ничего нельзя сделать. Вы можете взять лист бумаги, ручку и уступить свои места тем, кто изменит жизнь следующего поколения, люди будут вам благодарны», — заявил он.

После торжественного заседания Верховной рады Зеленский принял присягу глав силовых ведомств сил Украины: министра обороны, министра внутренних дел, главы вооруженных сил, командующего сухопутных войск, морских сил, главы десанта, главы СБУ.

На прошлой неделе в отставку подал глава МИД Украины Павел Климкин. 18 мая теперь уже экс-президент страны Петр Порошенко освободил от должностей всех своих советников, в том числе экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. А за день до инаугурации Порошенко подписал указ об освобождении от должности главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время церемонии глава государства заявил, что необходимо лишить должностей генпрокурора, главу СБУ и министра обороны.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика