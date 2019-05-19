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Кремль: Путин поздравит Зеленского с первыми успехами в урегулировании конфликта на Донбассе
20.05.2019 13:10 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует контакты с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, а поздравит он его, когда будут первые успехи в урегулировании ситуации на Донбассе, сообщает
«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — заявил Песков.
По его словам, в ближайшее время у Путина не запланированы контакты с Зеленским. Ранее Песков уже заявлял о том, что не знает, будет ли Владимир Путин входить в контакт с избранным президентом Украины после его инаугурации. Россия приглашение на церемонию
Напомним, 20 мая прошла
— Европейская страна начинается с каждого: мы выбрали путь в Европу, но Европа — она не там, она — тут. И это наша общая мечта, но у нас есть и общая боль: каждый из нас умер на Донбассе, каждый из нас переселенец, каждый из нас, кто разделил эту боль. Но мы все одолеем, потому что каждый из нас — украинец. Мы все украинцы, не существует правильных и неправильных: от Ужгорода до Луганска, от Львова до Симферополя, — сказал Зеленский.
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«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми...
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