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Генсек ООН: Тихий океан может быть отравлен радиоактивными отходами

20.05.2019 20:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Существует опасность отравления Тихого океана радиоактивными отходами, образовавшимися в результате ядерных испытаний, которые проводили США в 1946—1958 годах. Об этом заявил на встрече со студентами в Суве — столице островного государства Фиджи — генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.


Фото: Reuters

«У меня недавно была встреча с президентом Маршалловых Островов [Хильдой Хайни], она серьезно обеспокоена тем, что существует риск утечки отходов радиоактивных веществ, которые там захоронены», — приводит его слова Agence France-Presse (AFP).

Гутерриш имел в виду захоронение примерно 85 тыс. куб. м радиоактивных отходов под бетонным куполом, устроенное Соединенными Штатами в гигантском кратере, образовавшемся на островке Рунит (атолл Эниветок, Маршалловы острова) после ядерного испытания в мае 1958 года. Туда же были сброшены зараженная почва и радиоактивный пепел с ряда других островов, на которых Вашингтон взрывал ядерные и водородные боезаряды. Все эти отходы были залиты бетоном толщиной 45 см.

Как отмечает AFP, данное захоронение местные жители называют «ядерным гробом». В бетоне, десятилетиями подвергавшемся внешнему воздействию, образовались трещины, которые под влиянием сильных тропических циклонов будут лишь увеличиваться. Это, в свою очередь, может привести к полному разрушению купола и утечке радиоактивных отходов в океан, подчеркивает агентство.

«Мы все знаем, что Тихий океан стал местом проведения разрушительных ядерных испытаний, — отметил Гутерриш. — Последствия этого были очень драматичны в том, что касается здоровья людей и отравления океанских вод». Жители данного региона до сих пор нуждаются в помощи по устранению последствий ядерных испытаний, добавил генеральный секретарь.

С 1946-го по 1958 год Пентагон провел на Маршалловых островах 67 наземных, воздушных и подводных испытаний ядерного оружия — примерно по одному взрыву каждые два месяца.

В 1952 году на атолле Эниветок было произведено первое в мире испытание термоядерного оружия. А самым известным стало испытание под кодовым названием «Браво» на том же атолле 1 марта 1954 года, когда была взорвана водородная бомба мощностью 15 Мт, что в тысячу раз превысило мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.

Эти ядерные взрывы привели к тому, что несколько островов были буквально стерты с лица земли. Другие, по мнению международных экспертов, практически навсегда останутся непригодными для жизни из-за высоких уровней радиации. Согласно данным правительства Маршалловых Островов, уровень смертности там от рака — один из самых высоких в мире.

 
 
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«Мы все знаем, что Тихий океан стал местом проведения разрушительных ядерных испытаний, - отметил Гутерриш. - Последствия этого были очень драматичны в том, что...
 
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