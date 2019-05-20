ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Нам нужна ваша помощь». Зеленский обратился к США

20.05.2019 22:00 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский попросил у США помощи в «преодолении агрессии России». Как сообщает пресс-служба президента Украины, тема прозвучала во время встречи с представителями администрации Соединенных Штатов Америки и конгресса США, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации.

«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь, — подчеркнул президент. — Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ».

Владимир Зеленский также поблагодарил США за помощь в сфере безопасности.

Он добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине: «У нас есть очень хороший пример — это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной в сфере ценностей и прозрачности».

Зеленский также поблагодарил президента США за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.

С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон, сообщает пресс-служба украинского президента.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине: «У нас есть очень хороший пример - это ваша страна. Реформирование Украины...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Эстония обвинила российский Ту-154 в нарушении границы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика