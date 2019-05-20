«Нам нужна ваша помощь». Зеленский обратился к США

Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский попросил у США помощи в «преодолении агрессии России». Как сообщает пресс-служба президента Украины, тема прозвучала во время встречи с представителями администрации Соединенных Штатов Америки и конгресса США, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации.

«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь, — подчеркнул президент. — Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ».

Владимир Зеленский также поблагодарил США за помощь в сфере безопасности.

Он добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине: «У нас есть очень хороший пример — это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной в сфере ценностей и прозрачности».

Зеленский также поблагодарил президента США за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.

С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон, сообщает пресс-служба украинского президента.