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«Нам нужна ваша помощь». Зеленский обратился к США
20.05.2019 22:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Зеленский попросил у США помощи в «преодолении агрессии России». Как
«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь, — подчеркнул президент. — Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ».
Владимир Зеленский также поблагодарил США за помощь в сфере безопасности.
Он добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине: «У нас есть очень хороший пример — это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной в сфере ценностей и прозрачности».
Зеленский также поблагодарил президента США за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.
С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон, сообщает пресс-служба украинского президента.
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Он добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине: «У нас есть очень хороший пример - это ваша страна. Реформирование Украины...
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