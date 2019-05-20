ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Huawei разрешили временно возобновить работу в США

21.05.2019 07:04 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Власти Соединенных Штатов выдали Huawei и подконтрольным ей компаниям лицензию на 90 дней. В Huawei заявили, что это не имеет большого значения для корпорации, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

В понедельник Министерство торговли США выдало Huawei 90-дневную временную генеральную лицензию, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Данное положение действует с 20 мая по 19 августа этого года. Временную лицензию получила не только Huawei, но и 68 связанных с ней компаний.

«90-дневная лицензия от правительства США не имеет большого значения для Huawei. Компания готова справиться с запретом со стороны Соединенных Штатов», — заявил основатель компании Huawei Жэнь Чжэнфэй, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Основатель компании также отметил, что «Huawei может делать чипы так же хорошо, как и американские компании».

«Если возникнет дефицит в поставках, у нас есть запасной вариант: половина наших чипов из США, половина — собственного производства», — подчеркнул он.

Накануне стало известно, что корпорация Google прекращает сотрудничество с Huawei и что у китайской компании останется доступ к Android, но только в той версии, которая находится в открытых источниках. Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google Play и электронную почту Gmail.

Министерство торговли США собирается внести Huawei и ее подразделения в черный список за «деятельность, противоречащую национальной безопасности» страны. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, который запрещает использование американскими компаниями телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами, представляющими угрозу «национальной безопасности, внешней политике и экономике» страны.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Соединенных Штатов выдали Huawei и подконтрольным ей компаниям лицензию на 90 дней.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Из-за торговой войны с США китайские фанаты «Игры престолов» остались без финальной серии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • слипоны на платформе женские вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика