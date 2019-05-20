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Huawei разрешили временно возобновить работу в США
21.05.2019 07:04 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Соединенных Штатов выдали Huawei и подконтрольным ей компаниям лицензию на 90 дней. В Huawei заявили, что это не имеет большого значения для корпорации, пишет
В понедельник Министерство торговли США выдало Huawei 90-дневную временную генеральную лицензию, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Данное положение действует с 20 мая по 19 августа этого года. Временную лицензию получила не только Huawei, но и 68 связанных с ней компаний.
«90-дневная лицензия от правительства США не имеет большого значения для Huawei. Компания готова справиться с запретом со стороны Соединенных Штатов», — заявил основатель компании Huawei Жэнь Чжэнфэй, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Основатель компании также отметил, что «Huawei может делать чипы так же хорошо, как и американские компании».
«Если возникнет дефицит в поставках, у нас есть запасной вариант: половина наших чипов из США, половина — собственного производства», — подчеркнул он.
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Министерство торговли США собирается внести Huawei и ее подразделения в черный список за «деятельность, противоречащую национальной безопасности» страны. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп
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Власти Соединенных Штатов выдали Huawei и подконтрольным ей компаниям лицензию на 90 дней.
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