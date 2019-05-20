Huawei разрешили временно возобновить работу в США

Источник материала: Tut.by

Власти Соединенных Штатов выдали Huawei и подконтрольным ей компаниям лицензию на 90 дней. В Huawei заявили, что это не имеет большого значения для корпорации, пишет ТАСС .



Фото: Reuters

В понедельник Министерство торговли США выдало Huawei 90-дневную временную генеральную лицензию, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Данное положение действует с 20 мая по 19 августа этого года. Временную лицензию получила не только Huawei, но и 68 связанных с ней компаний.

«90-дневная лицензия от правительства США не имеет большого значения для Huawei. Компания готова справиться с запретом со стороны Соединенных Штатов», — заявил основатель компании Huawei Жэнь Чжэнфэй, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Основатель компании также отметил, что «Huawei может делать чипы так же хорошо, как и американские компании».

«Если возникнет дефицит в поставках, у нас есть запасной вариант: половина наших чипов из США, половина — собственного производства», — подчеркнул он.

Накануне стало известно, что корпорация Google прекращает сотрудничество с Huawei и что у китайской компании останется доступ к Android, но только в той версии, которая находится в открытых источниках. Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google Play и электронную почту Gmail.

Министерство торговли США собирается внести Huawei и ее подразделения в черный список за «деятельность, противоречащую национальной безопасности» страны. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ , который запрещает использование американскими компаниями телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами, представляющими угрозу «национальной безопасности, внешней политике и экономике» страны.