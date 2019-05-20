Президент Зеленский подписал свой первый указ

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.



Фото: пресс-служба президента Украины

«В связи со вступлением на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе, изданном под номером 300.

Согласно Конституции Украины, президент по должности является Верховным главнокомандующим ВСУ. В его полномочия входит в том числе назначение и освобождение от должностей высшего командования армии, присвоение высших воинских званий и формирование состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Глава государства также вносит в Верховную раду представления о назначении на должность и освобождении от должности министра обороны.

В понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу. В своей инаугурационной речи новый глава государства озвучил несколько решений, в частности, о роспуске Верховной рады. Также он призвал правительство уйти в отставку и попросил парламентариев уволить глав Службы безопасности Украины, Минобороны и Генпрокуратуры.

На торжественном заседании Верховной рады, во время которого состоялась инаугурация, присутствовали бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также международные делегации — представители Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, США, Грузии, Канады, Турции, Германии, Азербайджана, Болгарии, Румынии, Польши и Японии.