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Президент Зеленский подписал свой первый указ
21.05.2019 07:28 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим. Соответствующий
«В связи со вступлением на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе, изданном под номером 300.
Согласно Конституции Украины, президент по должности является Верховным главнокомандующим ВСУ. В его полномочия входит в том числе назначение и освобождение от должностей высшего командования армии, присвоение высших воинских званий и формирование состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Глава государства также вносит в Верховную раду представления о назначении на должность и освобождении от должности министра обороны.
В понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский
На торжественном заседании Верховной рады, во время которого состоялась инаугурация, присутствовали бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также международные делегации — представители Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, США, Грузии, Канады, Турции, Германии, Азербайджана, Болгарии, Румынии, Польши и Японии.
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Новый украинский лидер принял на себя полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ.
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