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«Ворота открыты. Приходите!» Зеленский убрал охрану и открыл ворота к Администрации президента

21.05.2019 17:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С улицы Банковой в Киеве, где расположена Администрация президента, на следующий день после инаугурации Зеленского убрали охрану, а ворота, которые закрывали проход на территорию, теперь открыты для всех горожан.


Фото: facebook.com/kievtypical

Новый президент Украины Владимир Зеленский у себя в Twitter пригласил украинцев приходить к администрации и выложил фотографию детей, стоящих под шильдой «Президент Украины».

Кстати, в сериале «Слуга народа» герой Владимира Зеленского бывший учитель Василий Голобородько, став президентом, распоряжается перевезти правительство, Верховную раду и Администрацию президента в павильон на бывшей украинской ВДНХ. Владимир Зеленский во время предвыборной гонки тоже не раз заявлял, что не хочет работать на Банковой и планирует снять какой-нибудь open space возле Киева, чтобы покончить с пробками в городе.

Напомним, 20 мая в Киеве прошла инаугурация нового президента. Во время обращения к украинцам Владимир Зеленский пообещал прекратить огонь на Донбассе и распустить Верховную раду.

 
 
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Владимир Зеленский во время предвыборной гонки тоже не раз заявлял, что не хочет работать на Банковой и планирует снять какой-нибудь open space возле Киева, чтобы...
 
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