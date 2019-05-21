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Юрист Коломойского, сценарист, руководитель студии «Квартал 95»: Зеленский произвел ряд назначений
21.05.2019 21:52 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая произвел ряд кадровых назначений. Он также уволил Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Виктора Муженко. Новым начальником Генштаба назначен Руслан Хомчак.
Главой своей администрации Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана.
«Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой администрации президента Украины», — говорится в подписанном Зеленским указе.
Во время избирательной кампании Богдан входил в команду Зеленского. Юриста называют «человеком Коломойского», так как Богдан был адвокатом
Богдан уже
Первым заместителем главы Администрации президента стал исполнительный продюсер студии «Квартал 95» Сергей Трофимов.
На должности заместителей главы АП Зеленский назначил Руслана Рябошапку, который был его советником во время избирательной кампании, руководителя компании GoodMedia Кирилла Тимошенко, сценариста сериала «Слуга народа» Юрия Костюка, замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
Также 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником. Шефир — один из руководителей студии «Квартал 95», работал с Зеленским в одном кабинете во время президентской кампании, присутствовал при важных встречах с политиками, в частности с премьер-министром Владимиром Гройсманом, сообщает
Напомним, сегодня президент Украины также
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Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая произвел ряд кадровых назначений. Он также уволил Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
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