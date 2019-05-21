Юрист Коломойского, сценарист, руководитель студии «Квартал 95»: Зеленский произвел ряд назначений

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая произвел ряд кадровых назначений. Он также уволил Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента .



Владимир Зеленский и Руслан Хомчак. Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Виктора Муженко. Новым начальником Генштаба назначен Руслан Хомчак.

Хомчак окончил Московское высшее военное командное училище. Проходил службу в ГДР, а затем в белорусском Краснознаменном военном округе. В августе 2013 года получил звание генерал-лейтенанта, а в 2016 году был назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Сухопутными войсками Украины.

Главой своей администрации Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана.

«Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой администрации президента Украины», — говорится в подписанном Зеленским указе.



Фото: РБК-Украина

Во время избирательной кампании Богдан входил в команду Зеленского. Юриста называют «человеком Коломойского», так как Богдан был адвокатом опального украинского олигарха . Также Богдан был советником Николая Азарова, который возглавлял правительство Украины во времена президентства Виктора Януковича.

Богдан уже заявил , что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.

Первым заместителем главы Администрации президента стал исполнительный продюсер студии «Квартал 95» Сергей Трофимов.

На должности заместителей главы АП Зеленский назначил Руслана Рябошапку, который был его советником во время избирательной кампании, руководителя компании GoodMedia Кирилла Тимошенко, сценариста сериала «Слуга народа» Юрия Костюка, замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.

Также 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником. Шефир — один из руководителей студии «Квартал 95», работал с Зеленским в одном кабинете во время президентской кампании, присутствовал при важных встречах с политиками, в частности с премьер-министром Владимиром Гройсманом, сообщает РБК-Украина .

Напомним, сегодня президент Украины также подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.