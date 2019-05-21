Глава администрации Зеленского: Вопрос о переговорах с Россией могут вынести на референдум

Источник материала: Tut.by

Вступивший накануне в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Об этом заявил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан в эфире телеканала «112 Украина».



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«Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией — мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», — уточнил он.

«[Принятие] закона о референдуме — это однозначно [необходимо], но основное направление нашей деятельности — это договоренности, может, совместные договоренности, которые касаются вооруженного конфликта с Россией, агрессии России. Договоренности об этом должны быть достигнуты обществом», — добавил Богдан.

Накануне Зеленский во время своей речи на инаугурации заявил, что его первой задачей на посту президента будет прекращение огня на Донбассе. Первым шагом в решении этой задачи будет возвращение военнопленных. Ранее в команде Зеленского допустили, что достичь мира на Донбассе можно, если следовать предложениям, которые звучат от России, однако такой путь в команде Зеленского назвали неприемлемым.

Еще в ходе предвыборной кампании Зеленский говорил, что нормализация отношений между Москвой и Киевом возможна только после «деоккупации» Крыма и Донбасса, за которой должна последовать выплата Москвой компенсации.

Президент России Владимир Путин не стал поздравлять Зеленского с вступлением в должность, сообщал накануне пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле не увидели «новаций» в риторике нового президента Украины. Песков добавил, что Путин поздравит Зеленского с первыми успехами в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и нормализации отношений Москвы и Киева. Пресс-секретарь отметил, что, «если они (успехи. — РБК) будут очевидны», Москва увидит их «невооруженным глазом».