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Глава администрации Зеленского: Вопрос о переговорах с Россией могут вынести на референдум
22.05.2019 00:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вступивший накануне в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Об этом
«Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией — мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», — уточнил он.
«[Принятие] закона о референдуме — это однозначно [необходимо], но основное направление нашей деятельности — это договоренности, может, совместные договоренности, которые касаются вооруженного конфликта с Россией, агрессии России. Договоренности об этом должны быть достигнуты обществом», — добавил Богдан.
Накануне Зеленский во время своей речи
Еще в ходе предвыборной кампании Зеленский говорил, что нормализация отношений между Москвой и Киевом возможна только после «деоккупации» Крыма и Донбасса, за которой должна последовать выплата Москвой компенсации.
Президент России Владимир Путин
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«Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией - мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только...
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