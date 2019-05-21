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Госдеп заподозрил Асада в новых химатаках
22.05.2019 06:16 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В США полагают, что Башар Асад и его войска несут ответственность за предполагаемую химатаку в Идлибе. Российские военные утверждают, что речь идет о провокации.
По версии Соединенных Штатов, официальный Дамаск может быть причастен к химической атаке на северо-западе Сирии, произошедшей 19 мая в воскресенье. Об этом заявила официальный представитель ведомства, передает
«По информации захваченных сирийскими вооруженными силами боевиков, в составе группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» для этих целей создана отдельная структура, получившая название «химическое крыло» («фаръ кимави»). Возглавляет данное подразделение Абу Басыр Аль-Британни, выходец из связанной с «Аль-Каидой» террористической группировки «Хуррас Ад-Дин». В данную структуру вошли боевики, прибывшие в Сирийскую Арабскую Республику из европейских государств и граждан бывших республик СССР», — говорится в материалах Центра.
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В США полагают, что Башар Асад и его войска несут ответственность за предполагаемую химатаку в Идлибе. Российские военные утверждают, что речь идет о провокации.
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