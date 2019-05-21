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Госдеп заподозрил Асада в новых химатаках

22.05.2019 06:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США полагают, что Башар Асад и его войска несут ответственность за предполагаемую химатаку в Идлибе. Российские военные утверждают, что речь идет о провокации.

По версии Соединенных Штатов, официальный Дамаск может быть причастен к химической атаке на северо-западе Сирии, произошедшей 19 мая в воскресенье. Об этом заявила официальный представитель ведомства, передает Reueters.

«К сожалению, мы по-прежнему видим признаки того, что режим Асада может возобновить использование химического оружия, это относится и к предполагаемой атаке с хлором на северо-западе Сирии утром 19 мая... Мы все еще собираем информацию об этом инциденте, но мы повторяем наше предупреждение: если режим Асада использует химическое оружие, Соединенные Штаты и их союзники отреагируют быстро и надлежащим образом», — заявила она.

В Госдепе считаю химическую атаку частью наступления сил Асада, которое нарушает соглашение о прекращении огня в Идлибе. «Соединенные Штаты повторяют свое предупреждение, впервые высказанное президентом Трампом в сентябре 2018 года, о том, что нападение на зону деэскалации в Идлибе будет безрассудным обострением ситуации, которое угрожает дестабилизировать весь регион», — подчеркнула представитель ведомства.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин обвинил террористическую группировку «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джабхат Ан-Нусра») в фабрикации материалов о применении химоружия.

«По информации захваченных сирийскими вооруженными силами боевиков, в составе группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» для этих целей создана отдельная структура, получившая название «химическое крыло» («фаръ кимави»). Возглавляет данное подразделение Абу Басыр Аль-Британни, выходец из связанной с «Аль-Каидой»  террористической группировки «Хуррас Ад-Дин». В данную структуру вошли боевики, прибывшие в Сирийскую Арабскую Республику из европейских государств и граждан бывших республик СССР», — говорится в материалах Центра.

 
 
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В США полагают, что Башар Асад и его войска несут ответственность за предполагаемую химатаку в Идлибе. Российские военные утверждают, что речь идет о провокации.
 
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