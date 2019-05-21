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В Индонезии начались беспорядки, в результате столкновений погибли шесть человек

22.05.2019 07:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По крайне мере шесть человек погибли, еще около 200 получили ранения в результате столкновений демонстрантов и полиции в столице Индонезии. Об этом сообщил в среду губернатор Джакарты Анис Басведан, передает новостной портал Detik.


Джакарта, Индонезия. 22 мая 2019 года. Фото: Reuters

«На данный момент известно о шестерых погибших, более 200 с различными травмами были доставлены в столичные больницы», — отметил градоначальник при посещении одного из медучреждений.

Между тем официальный представитель правоохранительных органов Индонезии Дэди Прасетио подтвердил в интервью телеканалу Kompas, что полицейским, обеспечивающим порядок на митингах, не выдавалось огнестрельное оружие.

По информации Detik, в среду с утра группа демонстрантов забросала камнями станцию метрополитена, центральный район столицы практически полностью перекрыт.

Что послужило поводом?

Акции протеста начались в Джакарте во вторник после объявления окончательных результатов прошедших 17 апреля всеобщих выборов. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман, действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто — 44,5%. В штабе оппозиционного кандидата заявили, что не согласны с результатами, и объявили о намерении подать иск в Конституционный суд.

Вскоре около двух тысяч сторонников оппозиции вышли на улицы с требованием пересмотреть итоги выборов. По сообщениям индонезийских СМИ, главным организаторам выступает неформальное «Движение в защиту ислама 212», которое объединяет различные исламские группировки, в том числе радикального толка.

Предупреждения иностранцам

Государственный департамент выступил в среду с предупреждением к американским гражданам о крайней нежелательности посещения районов проведения манифестаций в столице Индонезии Джакарте. Об этом говорится на официальной странице Консульской службы Госдепа.

В сообщении указывается, что «манифестации, связанные с объявлением результатов недавних выборов, продолжались всю ночь». Также отмечается, что «стычки между полицией и участниками акций протеста проходили близ многих объектов в центральной части Джакарты». В этой связи дипломатическая миссия США в индонезийской столице «настоятельно рекомендовала гражданам США избегать районов, где проводятся демонстрации».

С аналогичным предупреждением выступил и МИД России.

«В связи с оглашением официальных результатов президентских и парламентских выборов в Джакарте у здания Центральной избирательной комиссии Индонезии запланированы массовые демонстрации», — отметили в посольстве России в Индонезии. «Ввиду риска дестабилизации общественно-политической обстановки российским гражданам в целях личной безопасности настоятельно рекомендуется воздерживаться от посещения мест массового скопления людей до конца мая, строго следовать указаниям представителей правоохранительных органов, избегать конфликтных ситуаций при общении с местным населением», — указали в дипмиссии.

Предупреждения также выпустили дипломатические учреждения ряда других государств.

 
 
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Акции протеста начались в Джакарте во вторник после объявления окончательных результатов прошедших 17 апреля всеобщих выборов.
 
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