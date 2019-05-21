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Антикоррупционная прокуратура Украины возбудила еще одно дело против Порошенко

22.05.2019 18:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц по факту превышения служебных полномочий. Об этом прокуратура сообщила в среду.


Фото: Вадим Замировский TUT.BY

«Принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований», — сказано в сообщении САП в Facebook.

Уточняется, что дело касается назначений должностных лиц в одну из ведущих компаний — производителей электроэнергии на Украине — «Центрэнерго». «Должностные лица и члены наблюдательного совета „Центрэнерго“ совместно с должностными лицами Фонда госимущества Украины и должностными лицами органов госвласти, используя служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета „Центрэнерго“ с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Игорем Кононенко и бывшим президентом Украины», — сообщили в прокуратуре.

В САП утверждают, что результатом этих действий стала «реализация схемы завладения имуществом „Центрэнерго“ путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества». При этом средства в сумме более 6 млрд гривен ($ 228 млн), полученные от отчуждения имущества, были выведены из «Центрэнерго».

Дело возбуждено по статье о злоупотреблении властью или служебным положением Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы с отсутствием права занимать определенные должности.

Ранее уголовное дело в отношении Порошенко было открыто Государственным бюро расследований из-за событий в Керченском проливе.

 
 
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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц...
 
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