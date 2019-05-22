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США могут направить на Ближний Восток до 10 тысяч военных
23.05.2019 06:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пентагон намерен предложить Белому дому увеличить численность контингента на Ближнем Востоке. Ранее США отправили в регион группу бомбардировщиков, военные корабли и ракетный комплекс Patriot.
Министерство обороны США изучает возможность направить на Ближний Восток дополнительно до 10 тысяч военнослужащих. Соответствующие планы Пентагон намерен представить Белому дому в четверг, 23 мая, сообщили сразу несколько информагентств со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с положением дел. По их словам, этот шаг нацелен на укрепление безопасности в регионе и не является ответом на новые угрозы со стороны Ирана.
Окончательное решение пока не принято, подчеркивают официальные лица. Кроме того, в Пентагоне обсуждают предполагаемую отправку в регион зенитно-ракетных комплексов Patriot и дополнительных кораблей.
Новые санкции США в отношении Ирана
Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке. Тегеран отвел пяти участникам группы «пять плюс один» 60 дней на защиту нефтяного и банковского секторов страны от санкций Соединенных Штатов.
Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а президент США Дональд Трамп объявил о введении новых ограничительных мер в отношении Ирана. Они направлены против горнодобывающего и сталелитейного секторов экономики Исламской Республики.
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Пентагон намерен предложить Белому дому увеличить численность контингента на Ближнем Востоке. Ранее США отправили в регион группу бомбардировщиков, военные...
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