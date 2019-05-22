ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

23.05.2019 10:47 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Соответствующее письмо адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий передал в администрацию главы государства в среду, 22 мая.


Фото: Reuters

В этом послании экс-президент Грузии со ссылкой на юристов утверждает, что был лишен гражданства Украины незаконно. В соответствии с международным правом «нельзя оставлять человека вообще без гражданства», подчеркнул Саакашвили. Он добавил, что ему не нужны «никакие должности и преференции».

Порошенко лишил Саакашвили гражданства

В июле 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. В сентябре того же года бывший грузинский президент пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

В феврале 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве и выдворен в Польшу. В том же месяце он получил вид на жительство в Нидерландах, поскольку женат на подданной этого королевства. При этом Госпогранслужба Украины запретила политику въезжать в страну до 13 февраля 2021 года.

В конце апреля 2019 года Саакашвили обратился к руководству Службы безопасности Украины, МВД и Госпогранслужбы с просьбой снять запрет на въезд. Однако ему было отказано.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующее письмо адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий передал в администрацию главы государства в среду, 22 мая.
 
Новости дня
Новости в мире
 
США внесли Венесуэлу в список стран, угрожающих национальной безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика