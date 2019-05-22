Десятки торнадо и наводнения: в центральных штатах США бушует стихия, есть погибшие

Источник материала: Tut.by

В центральных штатах США уже несколько дней не прекращаются дожди и штормовой ветер. Зарегистрированы десятки торнадо, в том числе и возле населенных пунктов. Ураганы вырывают деревья и ломают здания, а из-за дождей реки разливаются и разрушают берега вместе со стоящими на них домами. Стихия не утихает: согласно прогнозам, дожди и торнадо будут продолжаться и в ближайшие несколько дней.