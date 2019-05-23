США предъявили Ассанжу обвинения на 175 лет тюрьмы

Источник материала: Tut.by

Основателя WikiLeaks, в том числе, обвинили в незаконной публикации имен секретных источников, а также в сговоре с Брэдли Мэннингом. Максимальное наказание, которое теперь может грозить Ассанжу в США, составляет 175 лет тюрьмы.



Фото: Reuters

Американское Министерство юстиции обнародовало еще 17 пунктов уголовного обвинения, которые были выдвинуты против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Все они, указывается в заявлении на сайте ведомства, связаны с его предполагаемой ролью в «преступлениях относительно одной из крупнейших компрометаций информации в истории Соединенных Штатов».



Среди предъявленных Ассанжу обвинений — незаконная публикация имен секретных источников, «которые предоставляли информацию американским дипломатам по всему миру, а также силам Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане». Это, уточнили в ведомстве, — имена местных жителей, а также журналистов, религиозных лидеров, правозащитников и политических диссидентов.



Помимо этого, в вину основателю WikiLeaks вменили сговор и помощь бывшему военному аналитику разведки в армии США Брэдли Мэннингу в получении доступа к секретным документам, связанным с нацобороной США.



«Эта информация, — полагают в Минюсте, — должна была быть использована в ущерб Соединенным Штатам или в пользу [другого] иностранного государства». Доставать Мэннинга эти данные для WikiLeaks Ассанж, считает обвинение, «подстрекал и заставлял».



В целом же «активно запрашивать секретную информацию Соединенных Штатов Ассанж и WikiLeaks начали с конца 2009 года», выяснило следствие. Мэннинг, по информации американского Минюста, в ответ на эти прошения предоставил WikiLeaks базы данных, содержащие приблизительно 90 тыс. отчетов «о важных событиях в Афганистане», 400 тыс. отчетов о «важных событиях в Ираке», 800 аналитических записок о заключенных в Гуантанамо и 250 тыс. телеграмм Госдепартамента США, говорится в обвинении.



Кроме того, беседы Мэннинга и Ассанжа, пришли к выводу сотрудники правоохранительных органов, свидетельствуют о том, что основатель WikiLeaks хотел «взломать» хэш пароля (зашифрованное значение пароля) на компьютерах Министерства обороны США, подключенных к Сети секретного протокола правительственной сети Соединенных Штатов (SIPRNet). Эта Сеть, уточняется в сообщении ведомства, используется для передачи секретных документов и сообщений. В связи с этим Ассанжу, заявили в Минюсте, также предъявили обвинения в заговоре с целью совершения компьютерного взлома.



В случае признания Ассанжа виновным по всем пунктам обвинения ему, пояснили в министерстве, грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением пункта о заговоре с целью компьютерного взлома. Это обвинение, указали в ведомстве, предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.



Прежде, напоминает Reuters , первое обвинительное заключение было предъявлено Ассанжу спустя месяц после того, как Министерство юстиции начало «более узкое уголовное дело» против него. Основателя WikiLeaks тогда обвинили в сговоре с Мэннингом для получения доступа к правительственному компьютеру. Обвинение касалось утечки в WikiLeaks в 2010 году сотен тысяч военных сообщений США о войнах в Афганистане и Ираке.



В настоящее время Ассанж отбывает наказание в Великобритании за отказ сдаться властям Соединенного королевства в 2012 году. Вопросом выдачи Ассанжа Соединенным Штатам занимается управление по международным делам Министерства юстиции, заметили в американском ведомстве.



Также экстрадиции Ассанжа добиваются власти Швеции. Там основателя WikiLeaks обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании.



С 2012-го по 2019 годы Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.