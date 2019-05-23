США предъявили Ассанжу обвинения на 175 лет тюрьмы

Основателя WikiLeaks, в том числе, обвинили в незаконной публикации имен секретных источников, а также в сговоре с Брэдли Мэннингом. Максимальное наказание, которое теперь может грозить Ассанжу в США, составляет 175 лет тюрьмы.
Американское Министерство юстиции обнародовало еще 17 пунктов уголовного обвинения, которые были выдвинуты против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Все они, указывается в заявлении на сайте ведомства, связаны с его предполагаемой ролью в «преступлениях относительно одной из крупнейших компрометаций информации в истории Соединенных Штатов».
Среди предъявленных Ассанжу обвинений — незаконная публикация имен секретных источников, «которые предоставляли информацию американским дипломатам по всему миру, а также силам Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане». Это, уточнили в ведомстве, — имена местных жителей, а также журналистов, религиозных лидеров, правозащитников и политических диссидентов.
Помимо этого, в вину основателю WikiLeaks вменили сговор и помощь бывшему военному аналитику разведки в армии США Брэдли Мэннингу в получении доступа к секретным документам, связанным с нацобороной США.
«Эта информация, — полагают в Минюсте, — должна была быть использована в ущерб Соединенным Штатам или в пользу [другого] иностранного государства». Доставать Мэннинга эти данные для WikiLeaks Ассанж, считает обвинение, «подстрекал и заставлял».
В целом же «активно запрашивать секретную информацию Соединенных Штатов Ассанж и WikiLeaks начали с конца 2009 года», выяснило следствие. Мэннинг, по информации американского Минюста, в ответ на эти прошения предоставил WikiLeaks базы данных, содержащие приблизительно 90 тыс. отчетов «о важных событиях в Афганистане», 400 тыс. отчетов о «важных событиях в Ираке», 800 аналитических записок о заключенных в Гуантанамо и 250 тыс. телеграмм Госдепартамента США, говорится в обвинении.
Кроме того, беседы Мэннинга и Ассанжа, пришли к выводу сотрудники правоохранительных органов, свидетельствуют о том, что основатель WikiLeaks хотел «взломать» хэш пароля (зашифрованное значение пароля) на компьютерах Министерства обороны США, подключенных к Сети секретного протокола правительственной сети Соединенных Штатов (SIPRNet). Эта Сеть, уточняется в сообщении ведомства, используется для передачи секретных документов и сообщений. В связи с этим Ассанжу, заявили в Минюсте, также предъявили обвинения в заговоре с целью совершения компьютерного взлома.
В случае признания Ассанжа виновным по всем пунктам обвинения ему, пояснили в министерстве, грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением пункта о заговоре с целью компьютерного взлома. Это обвинение, указали в ведомстве, предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Прежде, напоминает Reuters, первое обвинительное заключение было предъявлено Ассанжу спустя месяц после того, как Министерство юстиции начало «более узкое уголовное дело» против него. Основателя WikiLeaks тогда обвинили в сговоре с Мэннингом для получения доступа к правительственному компьютеру. Обвинение касалось утечки в WikiLeaks в 2010 году сотен тысяч военных сообщений США о войнах в Афганистане и Ираке.
В настоящее время Ассанж отбывает наказание в Великобритании за отказ сдаться властям Соединенного королевства в 2012 году. Вопросом выдачи Ассанжа Соединенным Штатам занимается управление по международным делам Министерства юстиции, заметили в американском ведомстве.
Также экстрадиции Ассанжа добиваются власти Швеции. Там основателя WikiLeaks обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
С 2012-го по 2019 годы Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.