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Тереза Мэй заявила об отставке
24.05.2019 12:16 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
Тереза Мэй. Фото The Guardian
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об отставке. Она покинет пост главы Консервативной партии и премьер-министра 7 июня, сообщает британское издание
Такое заявление Тереза Мэй сделала сегодня на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит. "Я сделала все от меня зависящее, чтобы убедить членов парламента поддержать сделку по Brexit. Но, к сожалению, я не смогла этого сделать", - сказала премьер-министр.
Процесс выбора нового лидера начнется на следующей неделе.-0-
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об отставке. Она покинет пост главы Консервативной партии и премьер-министра 7 июня,...
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