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Тереза Мэй. Фото The Guardian

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об отставке. Она покинет пост главы Консервативной партии и премьер-министра 7 июня, сообщает британское издание The Guardian .

Такое заявление Тереза Мэй сделала сегодня на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит. "Я сделала все от меня зависящее, чтобы убедить членов парламента поддержать сделку по Brexit. Но, к сожалению, я не смогла этого сделать", - сказала премьер-министр.

Процесс выбора нового лидера начнется на следующей неделе.-0-