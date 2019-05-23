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Скучали по Борису Джонсону? У него больше всех шансов заменить Терезу Мэй
24.05.2019 20:19 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Нового лидера консерваторы хотят избрать до ежегодной партийной конференции, которая пройдет в конце сентября.
Согласно внутрипартийным опросам, лидирует бывший министр иностранных дел Борис Джонсон — но и противников внутри партии у него много.
Консерваторам нужно сплотить расколотую «брекситом» партию, Джонсон же — не самый большой мастер компромиссов. Вот как выглядит пятерка потенциальных преемников Терезы Мэй прямо сейчас — согласно опросу, проведенному внутри партии в апреле 2019 года.
Борис Джонсон
Бывшему мэру Лондона и экс-министру иностранных дел симпатизируют 32,4% однопартийцев. Примерно столько же симпатизирует всем остальным кандидатам вместе взятым.
Однако Джонсону это еще ничего не гарантирует: он был лидером рейтинга популярности в партии и в 2016 году, но даже не выдвинул свою кандидатуру из-за внутренних интриг — и премьером стала Тереза Мэй.
Джонсон — один из главных политиков, благодаря которым «брексит» вообще стал возможен. Но в итоге он проиграл.
Не став премьером, он получил пост министра иностранных дел — с позиций сегодняшнего дня кажется, что он был недостаточно дипломатичен для этой роли.
Он
Последние месяцы Борис Джонсон был депутатом-заднескамеечником (то есть не занимал постов в правительстве), беспощадно критиковал Терезу Мэй и продолжал попадать в неловкие ситуации. Например, 3 мая отчитался, что
Доминик Рааб
«Достойно как всегда», — так
Рааб — также сторонник «жесткого брексита», и деятельность премьер-министра он не всегда оценивал так комплиментарно. Министром по делам выхода из ЕС он стал в июле 2018-го, а уже в ноябре
Другом российской власти Рааб станет едва ли: еще в 2012 году он инициировал законопроект о лишении британских виз и аресте активов всех, кто причастен к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магницкого.
Майкл Гоув
Лидером партии его видят 8,4% консерваторов. Несколько лет работал журналистом, в правительстве — с 2010 года. В 2016-м именно Гоув не дал стать премьер-министром Борису Джонсону — вместо того, чтобы поддержать его, согласно предварительным договоренностям, Гоув объявил о собственных премьерских амбициях.
Он проиграл Терезе Мэй и на год остался без должности в правительстве. В 2017-м стал министром сельского хозяйства и окружающей среды. Выступает одним из главных сторонников «брексита».
Джереми Хант
В 2018-м он
Он также сторонник «брексита»; вскоре после назначения он сравнил ЕС с СССР. Градус ответной критики был примерно таким: координатор Европарламента по «брекситу» Гай Верхофстадт предположил, что защищавшие европейские свободу и демократию Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер после такого заявления «перевернулись в могилах».
Саджид Джавид
Занимал разные должности в правительстве консерваторов. В 2017 году стал министром внутренних дел. Новым премьером его хотели бы видеть 4,7% тори. Он сын эмигрантов из Пакистана; вскоре после назначения пообещал, что отношение к людям станет более достойным, а миграционная политика более справедливой.
Про Джавида можно сказать, что он один из немногих высокопоставленных политиков Великобритании, у которого нет времени на «брексит» (в целом, он поддерживал варианты соглашения с ЕС, которые предлагала Тереза Мэй).
Джавид
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Нового лидера консерваторы хотят избрать до ежегодной партийной конференции, которая пройдет в конце сентября.
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