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Скучали по Борису Джонсону? У него больше всех шансов заменить Терезу Мэй

24.05.2019 20:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку с 7 июня. Ее преемником станет член правящей Консервативной партии — всеобщие парламентские выборы в Великобритании намечены только на 2022 год.


Фото: Reuters

Нового лидера консерваторы хотят избрать до ежегодной партийной конференции, которая пройдет в конце сентября.

Согласно внутрипартийным опросам, лидирует бывший министр иностранных дел Борис Джонсон — но и противников внутри партии у него много.

Консерваторам нужно сплотить расколотую «брекситом» партию, Джонсон же — не самый большой мастер компромиссов. Вот как выглядит пятерка потенциальных преемников Терезы Мэй прямо сейчас — согласно опросу, проведенному внутри партии в апреле 2019 года.


Борис Джонсон

Бывшему мэру Лондона и экс-министру иностранных дел симпатизируют 32,4% однопартийцев. Примерно столько же симпатизирует всем остальным кандидатам вместе взятым.

Однако Джонсону это еще ничего не гарантирует: он был лидером рейтинга популярности в партии и в 2016 году, но даже не выдвинул свою кандидатуру из-за внутренних интриг — и премьером стала Тереза Мэй.

Джонсон — один из главных политиков, благодаря которым «брексит» вообще стал возможен. Но в итоге он проиграл.

Не став премьером, он получил пост министра иностранных дел — с позиций сегодняшнего дня кажется, что он был недостаточно дипломатичен для этой роли.

Он обвинял Евросоюз в том, что политика Брюсселя привела к войне на Украине, президента Сирии Башара Асада называл «чудовищем», а российского президента Владимира Путина сравнивал с эльфом Добби из саги про Гарри Поттера. Такая карьера логично привела к отставке: Джонсон ушел после слишком мягкого, по его мнению, соглашения с Евросоюзом, подготовленного его же партией.

Последние месяцы Борис Джонсон был депутатом-заднескамеечником (то есть не занимал постов в правительстве), беспощадно критиковал Терезу Мэй и продолжал попадать в неловкие ситуации. Например, 3 мая отчитался, что проголосовал на местных выборах, хотя в его округе никого в тот день не избирали.

Доминик Рааб


Фото: ВВС

«Достойно как всегда», — так прокомментировал в своем «Твиттере» отставку Терезы Мэй бывший министр по делам выхода Великобритании из Евросоюза. Он пользуется симпатией 14,7% однопартийцев.

Рааб — также сторонник «жесткого брексита», и деятельность премьер-министра он не всегда оценивал так комплиментарно. Министром по делам выхода из ЕС он стал в июле 2018-го, а уже в ноябре подал в отставку — потому что не мог «с чистой совестью» поддержать план соглашения с Евросоюзом, предложенный Терезой Мэй.

Другом российской власти Рааб станет едва ли: еще в 2012 году он инициировал законопроект о лишении британских виз и аресте активов всех, кто причастен к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магницкого.

Майкл Гоув


Фото: ВВС

Лидером партии его видят 8,4% консерваторов. Несколько лет работал журналистом, в правительстве — с 2010 года. В 2016-м именно Гоув не дал стать премьер-министром Борису Джонсону — вместо того, чтобы поддержать его, согласно предварительным договоренностям, Гоув объявил о собственных премьерских амбициях.

Он проиграл Терезе Мэй и на год остался без должности в правительстве. В 2017-м стал министром сельского хозяйства и окружающей среды. Выступает одним из главных сторонников «брексита».

Джереми Хант


Фото: Reuters

В 2018-м он сменил Джонсона на посту главы МИД; как и у предшественника, у него не было никакого дипломатического опыта. Гоув в правительстве курировал культуру, отвечал за проведение летней Олимпиады в Лондоне в 2012 году, работал министром здравоохранения — в Великобритании обладатель этой должности критикуется так же сильно, как и в России.

Он также сторонник «брексита»; вскоре после назначения он сравнил ЕС с СССР. Градус ответной критики был примерно таким: координатор Европарламента по «брекситу» Гай Верхофстадт предположил, что защищавшие европейские свободу и демократию Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер после такого заявления «перевернулись в могилах».

Саджид Джавид


Фото: ВВС

Занимал разные должности в правительстве консерваторов. В 2017 году стал министром внутренних дел. Новым премьером его хотели бы видеть 4,7% тори. Он сын эмигрантов из Пакистана; вскоре после назначения пообещал, что отношение к людям станет более достойным, а миграционная политика более справедливой.

Про Джавида можно сказать, что он один из немногих высокопоставленных политиков Великобритании, у которого нет времени на «брексит» (в целом, он поддерживал варианты соглашения с ЕС, которые предлагала Тереза Мэй).

Джавид борется с рекордным числом нелегальных мигрантов, которые хотят попасть в страну через Ла-Манш. Количество преступлений с применением холодного оружия в Великобритании сейчас — на уровне Второй мировой войны. Джавид принял резонансное решение о лишении гражданства Шамимы Бегум — девушки, уехавшей из Лондона, чтобы присоединиться к группировке «Исламское государство» (запрещенная в России организация). Наконец, прямо сейчас он — один из тех, кто решает судьбу Джулиана Ассанджа, который находится в Великобритании и может быть приговорен к 180 годам тюрьмы в Соединенных Штатах.

 
 
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Нового лидера консерваторы хотят избрать до ежегодной партийной конференции, которая пройдет в конце сентября.
 
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