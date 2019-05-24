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Климкин рассказал, как Лавров на переговорах нормандской четверки в Минске выпить предлагал

25.05.2019 00:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал переговоры нормандской четверки в Минске одним из самых ярких воспоминаний за время пребывания на посту министра. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала СТБ.


Фото: Reuters

Как отметил Климкин, Франции Франсуа Олланд довольно мало рассказал в своей книге о встрече нормандской четверки в Минске.

На вопрос ведущей программы, а что бы сам министр вспомнил о том событии, Климкин рассказал о довольно неожиданном предложении главы российского МИД Сергея Лаврова.

«Мы, когда все начиналось… Лавров меня и моих немецкого и французского коллегу повел в отдельную комнату, заказал бутылку какой-то… это было что-то такое — „Беловежская“, и начал говорить: давайте начнем переговоры с того, что выпьем», — рассказал Климкин.

По его словам, Лоран Фабиус и Франк-Вальтер Штайнмайер довольно настороженно отнеслись к предложению Лаврова.

«На меня так смотрит Лоран Фабиус, французский министр и говорит: можно пить? Я говорю, ну как-то так, ну нальем, поскольку сейчас переговоры… Немецкий министр Франк-Вальтер Штайнмайер, который сейчас федеральный президент, тоже на меня смотрит с другого угла: можно это пить? Я ему киваю, ну там, соответственно. Но Лавров всем своим видом показывал, что я здесь не главный. Мы его начали сразу прессовать втроем — вот идите к Путину», — заявил Климкин.

Напомним, переговоры в Минске по урегулированию кризиса на Донбассе прошли 12 февраля 2015 года. В них принимали участие президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланда, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

В августе 2018 года в свет вышла книга Франсуа Олланда «Уроки власти». В ней бывший французский президент среди прочего вспомнил подробности встречи нормандской четверки в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал переговоры нормандской четверки в Минске одним из самых ярких воспоминаний за время пребывания на посту...
 
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