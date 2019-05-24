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НАТО меняет военную стратегию из-за растущей «ядерной угрозы» России

25.05.2019 09:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

НАТО впервые за несколько последних десятилетий меняет свою военную стратегию. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag объяснил этот шаг необходимостью реагировать на растущую «ядерную угрозу» со стороны России. Выдержки из этой беседы газета Die Welt опубликовала на своем сайте в субботу, 25 мая.


Фото: Reuters

«Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса», — подчеркнул Столтенберг.

Новая обстановка в сфере безопасности

По его словам, с 2014 года сложилась «новая обстановка в сфере безопасности», возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы.

«Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций», — пояснил генсек НАТО. Он подчеркнул, что сила альянса состоит именно в том, чтобы «быть в состоянии измениться при необходимости».

Расходы на оборону

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что в 2014 году страны — участницы организации договорились увеличить свои расходы на оборону почти до двух процентов ВВП. Это не искусственно придуманные цифры, они «отражают потребности, связанные с военной обороноспособностью» альянса, добавил Столтенберг, отметив, что цель состоит вовсе не в том, чтобы пойти навстречу требованиям президента США Дональда Трампа. Он приветствовал готовность Германии в этом году нарастить соответствующие показатели до 1,35 процента ВВП и выразил надежду на то, что в дальнейшем они будут еще увеличены.

Затронул генсек Североатлантического альянса и перспективу заключения мирного соглашения с представителями радикального исламистского движения «Талибан» в Афганистане. Йенс Столтенберг подчеркнул, что даже после этого этапа НАТО должна быть готова к тому, чтобы еще некоторое время оставаться в республике для подготовки местных сил безопасности и «дальнейшей поддержки правительства в восстановлении страны».

 
 
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«Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых...
 
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