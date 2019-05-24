Трибунал ООН по морскому праву: Москва должна освободить захваченных в Керченском проливе моряков

Источник материала: Tut.by

Россия должна незамедлительно освободить и вернуть в Украину захваченные в Керченском проливе украинские суда и арестованных моряков. Такое решение принял Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге в субботу, 25 мая.



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Россия на суд по временным мерам в Гамбург свою делегацию не отправила. По мнению Москвы, дело не попадает под юрисдикцию трибунала по морскому праву. При этом РФ ссылается на оговорку, которую и она, и Украина решили сделать, присоединяясь к Конвенции ООН по морскому праву. Согласно ей, юрисдикция указанных в ней судов не распространяется на военные действия.

Что произошло в Керченском проливе

25 ноября 2018 года три украинских корабля были силой остановлены российской береговой охраной в международных водах неподалеку от Крыма при попытке пройти через Керченской пролив из Черного моря в Азовское. Украинское руководство считает захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Россия со своей стороны обвиняет Украину в нарушении ее государственной границы, Киев отрицает это. Задержанные украинские моряки находятся в московском СИЗО, ожидая суда.