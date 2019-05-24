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Трибунал ООН по морскому праву: Москва должна освободить захваченных в Керченском проливе моряков
25.05.2019 14:12 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия должна незамедлительно освободить и вернуть в Украину захваченные в Керченском проливе украинские суда и арестованных моряков. Такое решение принял
Россия на суд по временным мерам в Гамбург свою делегацию не отправила. По мнению Москвы, дело не попадает под юрисдикцию трибунала по морскому праву. При этом РФ ссылается на оговорку, которую и она, и Украина решили сделать, присоединяясь к Конвенции ООН по морскому праву. Согласно ей, юрисдикция указанных в ней судов не распространяется на военные действия.
Что произошло в Керченском проливе
25 ноября 2018 года три украинских корабля
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Россия на суд по временным мерам в Гамбург свою делегацию не отправила. По мнению Москвы, дело не попадает под юрисдикцию трибунала по морскому праву.
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