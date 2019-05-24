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Зеленский прокомментировал решение Международного трибунала по инциденту в Керченском проливе
25.05.2019 15:58 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Зеленский считает, что выполнение Россией решения Международного трибунала будет сигналом о готовности Москвы к прекращению конфликта с Киевом. Об этом президент Украины
«Выполнение РФ решения трибунала ООН по освобождению захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом, — пишет Зеленский. — Увидим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!»
Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге 25 мая
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Владимир Зеленский считает, что выполнение Россией решения Международного трибунала будет сигналом о готовности Москвы к прекращению конфликта с Киевом.
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