Скандал в Австрии: объявился адвокат, устроивший встречу лидера ультраправых с «русской»

Источник материала: Tut.by

Адвокат из Вены заявил, что он причастен к организации видеозаписи встречи лидера крайне правой Партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе с женщиной, назвавшейся племянницей российского олигарха.



Фото: Reuters

Публикация этой беседы, состоявшейся в 2017 году на Ибице, привела к развалу правящей коалиции в Австрии и политическому кризису. Штрахе, который из-за скандала был вынужден вывести свою партию из правительственной коалиции, заявлял, что его подставили.

Источник видеозаписи немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel , которые первыми опубликовали ее 17 мая, не раскрывают.

В субботу утром австрийские СМИ и германский таблоид Bild получили послание от юриста (Bild называет его имя — Рамин Мирфахрай), который утверждает, что это он организовал встречу высокопоставленного австрийского политика с девушкой, которая выдавала себя за «племянницу бизнесмена Игоря Макарова».

Мирфахрай объясняет, что разговор был подстроен в рамках «проекта в поддержку гражданского общества, в котором были использованы методы расследовательской журналистики». Кто стоит за этим замыслом, венский юрист не уточнил.

В его письме говорится, что цели публикации разговора Штрахе с подставной русской были юридические и «демократически-политические», а дальше скандал начал развиваться по непредсказуемому сценарию, и вовлеченные в него политики сами решали, как реагировать на произошедшее.

Однопартиец Хайнца-Кристиана Штрахе Йоганн Гуденус, также присутствоваший при злосчастной беседе на испанской вилле, подтвердил журналистам, что именно через Рамина Мирфахрая он вышел на контакт с девушкой на видео.

Почему видео двухлетней давности вызвало скандал?

Видеозапись с участием лидера австрийской Партии свободы не содержит непристойностей или секса (хотя блондинка в черном дизайнерском платье на каблуках выглядела весьма эффектной, признавал Штрахе, жалуясь, что его заманили «на сладкое»).

Уже можно считать установленным, что «Алена Макарова» была подставной фигурой — у основателя российской газовой компании ИТЕРА Игоря Макарова вообще нет племянницы, и доказательств того, что в деле участвовал кто-либо из России, нет.

Штрахе не получил никаких денег и больше никогда не встречал «Алену». Почему же запись вызвала политический кризис и вынудила Партию свободы выйти из правительства?

Скандальной оказалась откровенность, с которой заместитель главы правительства европейского государства поддерживает предложение задавить оппозиционную прессу, и его готовность сотрудничать с «россиянами» и получать от них деньги.

На записи «Алена» предлагает Штрахе за русские деньги купить половину акций влиятельного австрийского таблоида Kronen Zeitung и заставить газету поддерживать Партию свободы.

В обмен Штрахе предлагает ей госзаказы, объясняя, что хочет выстроить такое же медиапространство, как у Орбана (Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, при нем крупнейшие оппозиционные СМИ оказались закрыты или скуплены лояльными премьеру бизнесменами, после чего перестали критиковать правительство).

Вице-канцлер на видео также предполагает, что российское участие в издании таблоида сможет поднять поддержку Партии свободы до 34%.

«Если вы получите контроль над Kronen Zeitung за три недели до выборов и поможете нам выиграть, мы готовы говорить обо всем», — добавляет он. Речь шла о парламентских выборах, прошедших осенью 2017 года, на которых Партия свободы заняла третье место.

Кроме того, Штрахе предлагет женщине создать компанию по типу австрийского застройщика Strabag.

«Все контракты, которые получает Strabag, будете получать вы», — говорит он.

Во время разговора вице-канцлер также говорит о богатых спонсорах, которые скрыто финансируют Партию свободы.

Партия свободы известна своей пророссийской позицией по многим вопросам. Она выступает против санкций в отношении Москвы, в 2016 году подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с «Единой Россией».

В августе прошлого года на свадьбу Карин Кнайсль, занявшую в правительстве пост министра иностранных дел по предложению Партии свободы, приезжал сам Владимир Путин (Кнайсль формально не состоит в партии и потому не ушла в отставку, в отличие от остальных ультраправых министров).

Кто подстроил провокацию?

Признавая свое участие в «розыгрыше», венский юрист Рамин Мирфахрай не объяснил, почему видеозапись было решено опубликовать именно в мае 2019 года, спустя два года после выборов. Остается тайной также и то, кто еще участвовал в этом своеобразном «проекте в защиту гражданского общества и демократии».

По сообщениям австрийских СМИ, Хайнц-Кристиан Штрахе инициировал юридические процедуры против троих лиц, предположительно участвовавших в политической атаке на него, и Мирфахрай — один из них.

Загадочным образом еще в апреле — до публикаций в Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel — известный германский сатирик и телеведущий Ян Бомерманн на церемонии вручения телевизионных премий упомянул про «русских друзей-бизнесменов Партии свободы с виллы олигарха на Ибице».

Менеджер Бомерманна позднее объяснил его фразу тем, что сатирик заранее знал о существовании этого видео, но ему не предложили запись для публикации.