Десятая смерть на Эвересте. Но очередь к самому высокому пику мира не убывает

Источник материала: Tut.by

Власти Непала продали в этом сезоне рекордное число лицензий на восхождение на самую высокую гору мира, что привело к толчее и многодневному ожиданию на критических для жизни высотах. В очередях наверх и на спуск уже скончались 10 человек: четверо из Индии, двое ирландцев, альпинисты из самого Непала, Австрии и США. В субботу, 25 мая, через считанные минуты после покорения Эвереста умер 44-летний британец.



Фото: Reuters

Всего в Гималаях в этом весеннем сезоне погибли уже 20 человек — это больше, чем за весь 2018 год.

За право попытаться взойти на Эверест (Джомолунгму) каждый альпинист платит 11 тыс. долларов США. Непал продал 381 лицензию на весну, и ожидается, что рекорд прошлого года — 807 человек — будет побит в 2019-м.

Однако погодные условия в этом году суровее обычного, и восхождения осложняются сильными ветрами.

Фотография длинной очереди на Эверест, сделанная бывшим спецназовцем и гвардейцем-гуркхой Нирмалом Пуржей, облетела соцсети и поразила многих комментаторов: большинство представляет себе самый высокий пик мира тихим, заснеженным и безлюдным.

Но по свидетельству шерп — профессиональных проводников из числа местных жителей, — такую картину можно наблюдать почти каждый год.

Аккаунт «Эверест сегодня», действующий в «Твиттере» и «Фейсбуке», показывает ситуацию на склоне в «зоне смерти» в ежедневном режиме.

Почему в этом сезоне так много смертей?

Не просто многочасовое, а иногда и многодневное восхождение к пику ослабляет организм.

В эту субботу 44-летний британец Робин Хейнс Фишер сумел дойти до вершины, но на пути обратно, спустившись на 150 метров, потерял сознание и скоропостижно скончался, сообщила компания Everrest Parivar Expedition, организующая восхождения. По пути к вершине плохо себя почувствовал его шерпа — он был экстренно эвакуирован в нижний лагерь.

За день до этого, в пятницу 24 мая, также на спуске с северной стороны умер в палатке на высоте 7000 м ирландский альпинист Кевин Хайнс. За предыдущую неделю мая на склонах скончались семь человек.

Прежде чем выйти на финальный отрезок на пути к вершине, альпинисты вынуждены провести в очереди на пронизывающем ветру от 20 минут до полутора часов.

Весений сезон, в который возможны восхождения на Эверест, как правило продолжается с марта по конец мая — в это время в высокогорье несколько теплее, видимость лучше, а вероятность дождя или снегопада ниже.

Однако в этом сезоне погодные условия оказались хуже, чем обычно, и у большого числа альпинистов оказалось значительно меньше времени для восхождения. Это вызвало длинные очереди и заторы на наиболее трудных для подъема участках маршрута, из-за чего люди подвергались воздействию смертельно опасных атмосферных условий дольше, чем планировали.

Эверест — не самая смертельная гора

За всю историю современного альпинизма на Джомолунгме погибли 280 человек. Почти половина стали жертвами лавин, у каждого пятого причиной смерти было падение в пропасть, на острую гипоксию и другие проявления горной болезни приходится 16% смертей.

К ужасу новичков, из-за таяния ледников в последнее время тела даже давно погибших альпинистов начинают «выходить» на поверхность.

При этом Эверест, будучи самой высокой и самой желанной вершиной мира — далеко не самая смертоносная гора. Только 1−2% попыток восхождения на Эверест заканчиваются трагически.

Гораздо больше жертв собрал другой гималайский восьмитысячник — Аннапурна I. Она забирает жизнь почти каждого третьего смельчака, решившегося покорить ее.

«Горой смерти» также называют пик К2 на границе Китая и Пакистана, также известный под именем Чогори. Это вторая по высоте гора на Земле, она ниже Эвереста на 239 м.

Самая высокая вероятность гибели ждет альпинистов на третьей по высоте горе мира — Канченжанге Главной (или Ялунг-Канг). Начиная с 2010 года по статистике три из каждых четырех попыток покорения этой вершины закончились фатально.