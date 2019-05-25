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Тереза Мэй уходит в отставку. Число кандидатов на пост премьер-министра достигло семи

26.05.2019 12:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о готовности уйти с этой должности о своем намерении занять пост лидера правящей Консервативной партии и главы кабмина сообщили уже семь британских политиков. Как передал в субботу, 25 мая, телеканал Sky News, выдвижение своих кандидатур анонсировали, в частности, бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом.


Фото: Reuters

Так, Рааб в интервью воскресному изданию The Daily Mail пообещал "бороться за более справедливую сделку по "Брекзит".

Лидсом, чей уход с поста лидера нижней палаты фактически ускорил отставку Мэй, высказала мнение, что у нее есть необходимые "опыт и уверенность", чтобы "привести страну к светлому будущему".

Со сделкой или без?

Министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, также заявивший о вступлении в гонку, подверг критике планы ее нынешнего фаворита, экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона. Последний на конференции в Швейцарии выразил уверенность, что Лондон сможет выйти из ЕС без сделки с Брюсселем уже осенью.

Министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, ранее подтвердивший свое выдвижение, как и Стюарт - противник жесткого "Брекзита".

Еще одним претендентом на лидерство в Консервативной партии является экс-министр труда и пенсий Эстер Макви.

Наконец, семерку кандидатов замыкает министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

 Что дальше?

Тереза Мэй оставит свой пост 7 июня. Срок выдвижения кандидатов - до 16 июня. Затем консерваторы проведут серию голосований на выбывание, цель которых - сократить количество претендентов до двух. С 18 июня, как ожидается, последние смогут начать предвыборное турне по стране. Итоговое голосование, предположительно, состоится в середине июля.

В пятницу, 24 мая, Мэй объявила о своем готовящемся уходе с поста главы Консервативной партии. Причина - неразрешимые противоречия по планам выхода королевства из состава Евросоюза между главой кабинета министров и парламентом.

Против повторного референдума

Накануне Мэй представила в Палате общин новый вариант законопроекта о "Брекзите". Глава кабинета министров предложила депутатам, в случае одобрения ими договоренностей с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, провести голосование о повторном референдуме по "Брекзиту".

В то же время премьер-министр пообещала ряд компромиссов, которые могли бы устроить и оппозицию, и ее противников в рядах консерваторов. Но это предложение вызвало негативную реакцию со стороны лейбористов и тех членов партии Мэй, которые поддерживают жесткий "Брекзит", то есть выход из Евросоюза без договора с Брюсселем о порядке и условиях этого выхода.

В тот же день о своем уходе заявила лидер палаты общин Андреа Лидсом. Она также отвергла инициативу Мэй о проведении второго референдума. Лидсом стала 36-м министром, покинувшим правительство Великобритании при Мэй.

 
 
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По мнению экспертов, фаворитом гонки является выступающий за «Брекзит» без сделки Борис Джонсон. Мэй покинет свой пост 7 июня.
 
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