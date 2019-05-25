Экзит-поллы: блок Меркель выиграл выборы в Европарламент в Германии c худшим результатом в истории

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Альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера Германии Ангелы Меркель занял первое место на выборах в Европарламент, сообщает «Медуза» со ссылкой на издание Die Welt.

Как сообщает Die Welt со ссылкой на экзит-поллы, альянс получил 28,6% голосов, что стало минимальным значением с 1979 года, когда прошли первые выборы в Европарламент.

Второе место впервые заняли «Зеленые», получившие 20,9% голосов. На третьем идет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 15,3%, на четвертом правопопулистская «Альтернатива для Германии» с 10,8%.