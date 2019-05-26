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В Ираке приговорили трех французов к смертной казни за принадлежность к ИГ
26.05.2019 23:52 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ираке суд приговорил в это воскресенье трех французов к смертной казни за принадлежность к Исламскому государству. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на суд Багдада. Речь идет о Кевине Гоно, Леонарде Лопезе и Салиме Машу. Все трое известны французской разведке как вербовщики джихадистов. Кевин Гоно и Леонард Лопез были заочно приговорены во Франции к 9 и 5 годам тюрьмы соответственно.
Трое французов были взяты в плен на севере Сирии арабо-курдской коалицией, борющейся против террористической организации «Исламское государство», а затем переведены в Ирак.
Впервые суд Ирака приговорил к смертной казни выходцев из Франции. По закону, у них есть 30 дней, чтобы подать апелляцию.
Французский МИД пока никак не отреагировал на приговор. Как отмечает агентство Reuters, власти Франции систематически отказываются репатриировать джихадистов, уехавших воевать в Сирию или Ирак, предпочитая, чтобы их судили на месте.
Ранее суд Ирака приговорил трех француженок к пожизненному тюремному заключению за участие в террористической организации «Исламское государство». Согласно действующему иракскому законодательству, это означает заключение на срок не менее 20 лет.
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Впервые суд Ирака приговорил к смертной казни выходцев из Франции. По закону, у них есть 30 дней, чтобы подать апелляцию.
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