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ВОЗ признала психическими расстройствами игроманию и переутомление

27.05.2019 06:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.


Фото: Reuters

В принятой МБК новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Однако для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

В ВОЗ рассчитывают, что благодаря включению игрового расстройства в список заболеваний работники сферы здравоохранения будут уделять больше внимания мерам его профилактики и терапии.

В отдельный вид психических расстройств выделяется дисморфофобия, когда человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела, а также синдром нарушения целостности восприятия собственного тела — психическое расстройство, в результате которого в целом здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.

Также отдельный подраздел в проекте МКБ отведен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), или переутомлению. В прошлой версии классификации, переутомление рассматривалось как «фактор, влияющий на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения». В новой классификации СЭВ помещен в раздел «Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости» и описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой.

 
 
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В отдельный вид психических расстройств выделяется дисморфофобия, когда человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего...
 
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