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В Литве на выборах победил Гитанас Науседа: он набрал в 2 раза больше голосов своего конкурента

27.05.2019 07:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как сообщает Главная избирательная комиссия Литвы, в президентских выборах победил независимый кандидат Гитанас Кауседа. Он набрал в два раза больше голосов, чем его соперница Ингрида Шимоните.


Гитанас Науседа с женой. Фото: Reuters

За Науседу проголосовали 65,86% избирателей, Шимоните получила 32,86% голосов.

Всего в выборах приняли участие 53% избирателей.

Как сообщает ru.delfi.lt, Гитанас Науседа обратился к собравшимся на площади Даукантаса, поблагодарил за поддержку и поздравил всю Литву.

«Наверное, не для того мы собрались, не ради музыки здесь море людей, не ради этого люди сейчас смотрят на экраны и задаются вопросом, что же сейчас будет, будет ли все по-прежнему, или будет иначе, лучше или хуже, все зависит от ожиданий, точно все будет иначе, но сегодня самое сильное чувство в моей груди — это огромное чувство благодарности жителям Литвы, которые выразили настолько глубокое доверие», — обратился к собравшимся Науседа.

Он поблагодарил свою команду, а также Ингриду Шимоните, назвав ее соперником о котором можно только мечтать.

«Она — искренний, мудрый, целенаправленный и рациональный человек, который, ко всему прочему, я думаю, будет играть важную роль в политике Литвы в ближайшие десятилетия. Я надеюсь, что с уважаемой Ингридой у нас сложатся дружеские отношения и мы много сможем сделать на благо Литвы», — сказал Науседа.

Науседа призвал политические силы Литвы к объединению и пообещал сделать президентский дворец более открытым для всех социальных групп.

Избранный президент также отметил, что несколько изменил бы риторику в отношении России, однако после того, как Москва изменит свое отношение к Украине.


Фото: Reuters

Первый тур президентских выборов прошел в Литве 12 мая. В них участвовали 9 кандидатов. Шимоните в первом туре набрала 31,31% голосов, а Науседа — 30,94%. Шимоните поддерживает та же партия, что выдвигала Далю Грибаускайте десять лет назад — «Союз отечества — Христианские демократы». Науседа — беспартийный кандидат. Он входил в руководство Банка Литвы и работал в бизнесе.

Второй срок полномочий нынешнего президента Литвы Дали Грибаускайте заканчивается в июле.

 
 
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Он поблагодарил свою команду, а также Ингриду Шимоните, назвав ее соперником о котором можно только мечтать.
 
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