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Новым президентом Литвы стал Гитанас Науседа
27.05.2019 11:59 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Литовцы выбрали нового президент своей страны. По последним данным ЦИК Литвы в президентских выборах победил независимый кандидат Гитанас Науседа.
Согласно официальным данным, после подсчета голосов избирателей, за Науседу проголосовали 65,86% избирателей, за его соперницу Ингриду Шимоните было отдано 32,86% голосов. В выборах приняли участие 53% избирателей. По информации
«Она - искренний, мудрый, целенаправленный и рациональный человек, который, ко всему прочему, я думаю, будет играть важную роль в политике Литвы в ближайшие десятилетия. Я надеюсь, что с уважаемой Ингридой у нас сложатся дружеские отношения и мы много сможем сделать на благо Литвы», — сказал Науседа.
В первом туре выборов, которые прошли 12 мая, принимали участие девять кандидатов. Шимоните набрала в нем 31,31%, Науседа - 30,94%.
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Литовцы выбрали нового президент своей страны. По последним данным ЦИК Литвы в президентских выборах победил независимый кандидат Гитанас Науседа.
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