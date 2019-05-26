Новым президентом Литвы стал Гитанас Науседа

Литовцы выбрали нового президент своей страны. По последним данным ЦИК Литвы в президентских выборах победил независимый кандидат Гитанас Науседа.

Согласно официальным данным, после подсчета голосов избирателей, за Науседу проголосовали 65,86% избирателей, за его соперницу Ингриду Шимоните было отдано 32,86% голосов. В выборах приняли участие 53% избирателей. По информации ru.delfi.lt , Гитанас Науседа обратился к литовцам на площади Даукантаса, выразив им благодарность за оказанное доверие, а также повалив своего соперника на выборах.

«Она - искренний, мудрый, целенаправленный и рациональный человек, который, ко всему прочему, я думаю, будет играть важную роль в политике Литвы в ближайшие десятилетия. Я надеюсь, что с уважаемой Ингридой у нас сложатся дружеские отношения и мы много сможем сделать на благо Литвы», — сказал Науседа.

В первом туре выборов, которые прошли 12 мая, принимали участие девять кандидатов. Шимоните набрала в нем 31,31%, Науседа - 30,94%.