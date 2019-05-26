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Задержан подозреваемый по делу о взрыве в Лионе

27.05.2019 12:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французские правоохранительные органы задержали подозреваемого по делу о взрыве в Лионе, который произошел в минувшую пятницу. Об этом сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Данных о личности предполагаемого преступника пока нет. Ранее полиция публиковала кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен подозреваемый.

Взрыв произошел вечером 24 мая около пекарни в центре Лиона. По предварительным данным, бомбу в сумке оставил человек на велосипеде за две минуты до взрыва. Устройство было начинено гвоздями и болтами. В результате взрыва пострадали 13 человек.

 
 
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Об этом сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Данных о личности предполагаемого преступника пока нет.
 
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