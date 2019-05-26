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Задержан подозреваемый по делу о взрыве в Лионе
27.05.2019 12:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Французские правоохранительные органы задержали подозреваемого по делу о взрыве в Лионе, который произошел в минувшую пятницу. Об этом
Данных о личности предполагаемого преступника пока нет. Ранее полиция
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Об этом сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Данных о личности предполагаемого преступника пока нет.
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