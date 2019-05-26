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Против Порошенко подали четвертое заявление в Госбюро расследований
27.05.2019 21:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направили четвертое заявление о преступлении, совершенном экс-президентом страны Петром Порошенко. На этот раз его обвинили в узурпации судебной власти. Заявление подал юрист Андрей Портнов. Об этом он
«У нас еще десятки подготовленных заявлений, но в ближайшие недели мы сосредоточимся на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырех уголовных производств», — добавил Портнов.
Портнов до 2014 года был первым замглавы администрации занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича. Сразу после вступления в должность нового главы государства Владимира Зеленского 21 мая он подал заявление в ГБР,
Бывший президент отзывался о Портнове как о представителе «пятой колонны», однако сообщил, что готов ответить на все обвинения, выдвинутые против него.
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На этот раз его обвинили в узурпации судебной власти.
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