Против Порошенко подали четвертое заявление в Госбюро расследований

Источник материала: Tut.by

В Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направили четвертое заявление о преступлении, совершенном экс-президентом страны Петром Порошенко. На этот раз его обвинили в узурпации судебной власти. Заявление подал юрист Андрей Портнов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, где также опубликовал скан документа.



Петр Порошенко. Фото: пресс-служба президента Украины

«У нас еще десятки подготовленных заявлений, но в ближайшие недели мы сосредоточимся на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырех уголовных производств», — добавил Портнов.

Портнов до 2014 года был первым замглавы администрации занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича. Сразу после вступления в должность нового главы государства Владимира Зеленского 21 мая он подал заявление в ГБР, обвинив Порошенко в ряде преступлений, в том числе возможной госизмене. Заявление касается событий 25 ноября 2018 года, когда несколько кораблей украинских ВМС перешли «из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива». По этому делу начато досудебное расследование.

Еще одно дело в отношении Порошенко расследуется в связи с обвинениями по статье о превышении служебных полномочий. Оно связано с назначениями в правление и набсовет государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго».

Бывший президент отзывался о Портнове как о представителе «пятой колонны», однако сообщил, что готов ответить на все обвинения, выдвинутые против него.