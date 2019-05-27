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«Всегда зашторены окна, плохо работает Wi-Fi». У Зеленского объяснили необходимость переезда АП

27.05.2019 22:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк в интервью «Новому Времени» заявил, что в здании на Банковой работать «очень тяжело», поэтому команда президента продолжает поиски нового офиса для администрации.


Фото: facebook.com/kievtypical

«Да, мы очень хотим переехать. И мы делаем все для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности», — заявил Костюк.

По его словам, работать в здании на Банковой «очень тяжело», поскольку здание Администрации президента похоже на «смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного». Костюк добавил, что в здании всегда зашторены окна и плохо работает Wi-Fi «из-за безопасности».

В то же время он отметил, что всегда прикрываться словом «безопасность» нельзя и в XXI веке проблем с интернетом в АП быть не должно.

«Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые сложности, какие есть, мы должны преодолеть и переехать отсюда», — подчеркнул Костюк.

Ранее СМИ сообщили, что команда Зеленского ведет переговоры об аренде помещений в конгрессно-выставочном центре «Парковый», более известном как «вертолетная площадка Януковича».

Стоит отметить, что, вступив в должность президента, Зеленский открыл доступ к Администрации на улице Банковая в Киеве.

 
 
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По его словам, работать в здании на Банковой «очень тяжело», поскольку здание Администрации президента похоже на «смесь университета с домом Пшонки и с попыткой...
 
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