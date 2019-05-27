|
«Всегда зашторены окна, плохо работает Wi-Fi». У Зеленского объяснили необходимость переезда АП
27.05.2019 22:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк в интервью
«Да, мы очень хотим переехать. И мы делаем все для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности», — заявил Костюк.
По его словам, работать в здании на Банковой «очень тяжело», поскольку здание Администрации президента похоже на «смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного». Костюк добавил, что в здании всегда зашторены окна и плохо работает Wi-Fi «из-за безопасности».
В то же время он отметил, что всегда прикрываться словом «безопасность» нельзя и в XXI веке проблем с интернетом в АП быть не должно.
«Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые сложности, какие есть, мы должны преодолеть и переехать отсюда», — подчеркнул Костюк.
Ранее СМИ сообщили, что команда Зеленского ведет переговоры об аренде помещений в конгрессно-выставочном центре «Парковый», более известном как «вертолетная площадка Януковича».
Стоит отметить, что, вступив в должность президента, Зеленский
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его словам, работать в здании на Банковой «очень тяжело», поскольку здание Администрации президента похоже на «смесь университета с домом Пшонки и с попыткой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)