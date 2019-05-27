В Японии мужчина с ножом напал на школьников. Пострадали 19 человек, два - погибли

Источник материала: Tut.by

В японском городе Кавасаки неизвестный напал на группу школьников на остановке автобуса, сообщает Japan Times. Нападавшего задержали.



Место нападения. Фото: Reuters

Инцидент произошел примерно в 7.45 по местному времени (1.45 по Минску). В полицию поступил сигнал о нападении на автобусной остановке. Прибывшие стражи порядка нашли на месте большое число раненых детей, а также самого нападавшего — мужчину 40 — 50 лет, также с ножевым ранением в шею. Он был задержан и госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает NHK. На месте нападения были найдены также два ножа.

«Я видел много детей начальной школы, лежащих на земле возле остановки школьного автобуса. Школьные рюкзаки были разбросаны повсюду», — приводит Japan Times слова одного из очевидцев. Автобусная остановка располагалась близ парка, где находится место сбора школьных автобусов, развозящих детей по учебным заведениям.

По данным Japan Times, по меньшей мере 19 человек получили ранения, значительное число из них — дети. Два человека скончались. Как пишет NHK, среди раненых есть школьницы в возрасте шести лет. Они доставлены в три городские больницы.