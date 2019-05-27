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Киев намерен добиться международного статуса Керченского пролива
28.05.2019 06:27 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украина намерена добиваться для Керченского пролива статуса международного. Об этом заявила замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль в интервью
«Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива», — заявила Зеркаль.
МИД России ранее отмечал, что Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву.
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«Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор...
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