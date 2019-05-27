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Киев намерен добиться международного статуса Керченского пролива

28.05.2019 06:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украина намерена добиваться для Керченского пролива статуса международного. Об этом заявила замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль в интервью «Новому времени» в понедельник, 27 мая.


Фото: Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

«Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива», — заявила Зеркаль.

МИД России ранее отмечал, что Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву.

Россия отказывается выполнить требования трибунала

25 ноября 2018 года три украинских корабля были силой остановлены российской береговой охраной при попытке пройти через Керченской пролив из Черного моря в Азовское.

Украинское руководство считает захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Россия со своей стороны обвиняет Украину в нарушении ее государственной границы.

25 мая Международный трибунал по морскому праву объявил, что Россия должна вернуть Украине суда и моряков. В Кремле считают, трибунал не обладает необходимой юрисдикцией для этого решения. Киев намерен добиваться введения новых международных санкций против России из-за неисполнения решения трибунала.

 
 
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«Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор...
 
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