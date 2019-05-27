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Главой СНБО Украины стал бывший министр финансов, который лишился должности из-за ссоры с премьером
28.05.2019 16:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главой Совета национальной безопасности и обороны Украины назначен Александр Данилюк. Соответствующий указ 28 мая
Александр Данилюк в 2016—2018 годах занимал пост министра финансов. Был уволен Верховной радой после конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом по поводу кадровой политики.
Во время президентской кампании Данилюк был советником Зеленского по вопросам международной, финансовой, экономической и банковской деятельности.
Секретарь СНБО
22 мая стало известно, что первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Зеленский назначил своего друга детства и коллегу Ивана Баканова.
Баканов — уроженец Кривого Рога и друг детства Владимира Зеленского. «Он руководит всеми компаниями, входищими в орбиту „Квартала 95“. Включая офшорные, на которые записан весь бизнес Зеленского», —
Баканов также является лидером партии «Слуга народа», а во время избирательной компании возглавлял штаб Зеленского.
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Александр Данилюк в 2016-2018 годах занимал пост министра финансов. Был уволен Верховной радой после конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом по поводу...
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