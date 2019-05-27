Главой СНБО Украины стал бывший министр финансов, который лишился должности из-за ссоры с премьером

Источник материала: Tut.by

Главой Совета национальной безопасности и обороны Украины назначен Александр Данилюк. Соответствующий указ 28 мая подписал президент Украины.



Министр финансов Украины Александр Данилюк. Фото с сайта business.ua

Александр Данилюк в 2016—2018 годах занимал пост министра финансов. Был уволен Верховной радой после конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом по поводу кадровой политики.

Во время президентской кампании Данилюк был советником Зеленского по вопросам международной, финансовой, экономической и банковской деятельности.

Секретарь СНБО Александр Турчинов подал в отставку 17 мая. Он объяснил свое решение прекращением полномочий действующего президента Петра Порошенко.

22 мая стало известно, что первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Зеленский назначил своего друга детства и коллегу Ивана Баканова.



Фото: ВВС

Баканов — уроженец Кривого Рога и друг детства Владимира Зеленского. «Он руководит всеми компаниями, входищими в орбиту „Квартала 95“. Включая офшорные, на которые записан весь бизнес Зеленского», — сообщала Страна.UA.

Баканов также является лидером партии «Слуга народа», а во время избирательной компании возглавлял штаб Зеленского.