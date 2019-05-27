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Саакашвили назвал дату и причину возвращения в Украину

28.05.2019 19:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому 28 мая было возвращено украинское гражданство, в интервью РБК рассказал о том, чем собирается заняться после возвращения в Киев. Он намерен прилететь в Украину в среду, 29 мая.


Фото: Reuters

«Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев», — отметил он. Саакашвили планирует прибыть в международный аэропорт Борисполь, уточнил его знакомый.

Указ нового президента Украины Владимира Зеленского, возвращающий Саакашвили украинское гражданство, бывший президент Грузии назвал «смелым решением молодого поколения». «Зеленский — это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве, который выведет постсоветское пространство из „совка“. Его действия можно только поощрять», — заявил он РБК.

Отвечая на вопрос, вел ли он переговоры с представителями Зеленского по поводу возвращения себе гражданства, Саакашвили ответил отрицательно. «Это было его решение», — сказал экс-президент Украины.

О конкретных политических планах он говорить пока отказывается. «Я поддерживаю Зеленского и его команду. У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости — в Украине, Грузии и везде», — заявил Саакашвили, добавив, что его задачи не меняются в зависимости от места его пребывания.

Политик пообещал помогать Зеленскому «всем, чем сможет», однако подчеркнул, что ни в коем случае не намерен руководствоваться собственными амбициями. «Я думаю, что у него есть много молодых людей, надо выдвинуть их на передний план, им нужно подставлять плечо», — пояснил он.

По словам Саакашвили, он не имеет конкретных планов на досрочные выборы в Раду, которые пройдут 21 июля. «Я думаю, что на парламентских выборах абсолютное большинство наберет „Слуга народа“. Это новый драйв и новая возможность для Украины. Думаю, что у нас все выйдет», — добавил он. Планы созданной им украинской партии «Движение новых сил» на предстоящую кампанию он не уточнил.

Ранее во вторник Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства. «Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 № 196… изменение, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, когда был назначен губернатором Одесской области. В 2017 году президент Петр Порошенко уволил Саакашвили и лишил его украинского гражданства. В 2018 году Саакашвили был депортирован из Украины.

 
 
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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, заявил...
 
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