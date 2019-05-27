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Экс-жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность. Ее состояние - 69 млрд долларов

28.05.2019 21:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.


Джефф Безос и Маккензи, 2017 год. Фото: Reuters

Безос присоединилась к «Клятве дарения» (Giving Pledge) — благотворительной кампании, начатой в 2010 году миллиардерами Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом. К настоящему моменту клятву подписали несколько сотен человек, в том числе глава SpaceX и Tesla Илон Маск и глава Facebook Марк Цукерберг.

«У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться. Мой подход к благотворительности и дальше будет осмысленным», — сказала она.

О разводе Безоса спустя 25 лет брака стало известно в январе. В совместном заявлении бывшие супруги указали, что все равно останутся семьей и настоящими друзьями. У них есть трое сыновей и приемная дочь. В апреле Маккензи Безос заявила об окончании бракоразводного процесса и сообщила, что договорилась с бывшим мужем об условиях раздела имущества. Она уступила Безосу все акции газеты The Washington Post и компании Blue Origin, а также отказалась от требований на 75% их доли в Amazon и дала ему право голосовать принадлежащим ей пакетом. После развода в ее владении останется 4% акций компании. Агентство Bloomberg писало, что Маккензи Безос после развода может стать самой богатой женщиной в мире с состоянием в $ 69 млрд.

Forbes оценивает состояние Джеффа Безоса в $ 131 млрд.

 
 
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Бывшая жена самого богатого человека в мире по версии Forbes сообщила, что присоединяется к благотворительной кампании Giving Pledge. Агентство Bloomberg оценивало ее...
 
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