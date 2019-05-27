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Экс-жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность. Ее состояние - 69 млрд долларов
28.05.2019 21:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает
Безос присоединилась к «Клятве дарения» (Giving Pledge) — благотворительной кампании, начатой в 2010 году миллиардерами Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом. К настоящему моменту клятву подписали несколько сотен человек, в том числе глава SpaceX и Tesla Илон Маск и глава Facebook Марк Цукерберг.
«У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться. Мой подход к благотворительности и дальше будет осмысленным», — сказала она.
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