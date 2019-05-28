Глава СНБО заявил о пропаже серверов с секретными данными. Экс-секретарь Порошенко пояснил

Источник материала: Tut.by

Назначенный 28 мая на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в Администрации президента пропали серверы и мониторы. Он опубликовал видео из помещения и заявил о «такой вот цивилизованной передаче власти».

Данилюк на видео показал, что в помещении на стенах и в нишах ничего нет, а еще месяц назад, по его словам, оно выглядело иначе. Данилюк сообщил, что в нишах висели мониторы, которые были подключены к серверам. Новый глава СНБО показывает также и другую комнату, где, по емго словам, ранее находились серверы, которые в том числе содержали секретную информацию.

Данилюк возмущен ситуацией и намерен привлечь правоохранительные органы.

Святослав Цеголко, который был пресс-секретарем экс-президента Украины Петра Порошенко, пояснил , куда пропала техника из данного помещения. По его словам, все оборудование для ситуационной комнаты президента было арендовано на деньги Порошенко и соответственно возвращено арендодателю. Он утверждает, что конфиденциальная информация на серверах не сохранялась, доступ к ней обеспечивался только on line.

«В СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами», — уточнил Цеголко.

Указ о назначении Данилюка главой Совета национальной безопасности и обороны Украины президент страны Владимир Зеленский подписал 28 мая.