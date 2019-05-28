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Глава СНБО заявил о пропаже серверов с секретными данными. Экс-секретарь Порошенко пояснил
29.05.2019 00:31 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Назначенный 28 мая на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в Администрации президента пропали серверы и мониторы. Он опубликовал видео из помещения и заявил о «такой вот цивилизованной передаче власти».
Данилюк на видео показал, что в помещении на стенах и в нишах ничего нет, а еще месяц назад, по его словам, оно выглядело иначе. Данилюк сообщил, что в нишах висели мониторы, которые были подключены к серверам. Новый глава СНБО показывает также и другую комнату, где, по емго словам, ранее находились серверы, которые в том числе содержали секретную информацию.
Данилюк возмущен ситуацией и намерен привлечь правоохранительные органы.
Святослав Цеголко, который был пресс-секретарем экс-президента Украины Петра Порошенко,
«В СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами», — уточнил Цеголко.
Указ о назначении Данилюка главой Совета национальной безопасности и обороны Украины президент страны Владимир Зеленский
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Назначенный 28 мая на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в...
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