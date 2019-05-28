ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава СНБО заявил о пропаже серверов с секретными данными. Экс-секретарь Порошенко пояснил

29.05.2019 00:31 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Назначенный 28 мая на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в Администрации президента пропали серверы и мониторы. Он опубликовал видео из помещения и заявил о «такой вот цивилизованной передаче власти».

Данилюк на видео показал, что в помещении на стенах и в нишах ничего нет, а еще месяц назад, по его словам, оно выглядело иначе. Данилюк сообщил, что в нишах висели мониторы, которые были подключены к серверам. Новый глава СНБО показывает также и другую комнату, где, по емго словам, ранее находились серверы, которые в том числе содержали секретную информацию.

Данилюк возмущен ситуацией и намерен привлечь правоохранительные органы.

Святослав Цеголко, который был пресс-секретарем экс-президента Украины Петра Порошенко, пояснил, куда пропала техника из данного помещения. По его словам, все оборудование для ситуационной комнаты президента было арендовано на деньги Порошенко и соответственно возвращено арендодателю. Он утверждает, что конфиденциальная информация на серверах не сохранялась, доступ к ней обеспечивался только on line.

«В СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами», — уточнил Цеголко.

Указ о назначении Данилюка главой Совета национальной безопасности и обороны Украины президент страны Владимир Зеленский подписал 28 мая.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Назначенный 28 мая на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Bloomberg: Меркель разочаровалась в потенциальной преемнице на посту канцлера Германии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Soligorsk News

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика