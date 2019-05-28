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Трансгендер впервые стал мэром города в Италии

29.05.2019 05:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Джанмарко Негри — юрист, которого до смены пола звали Мария, — одержал победу на выборах мэра итальянского города Тромелло.


Фото: Facebook

Успешный адвокат по уголовным делам, 40-летний Негри был женщиной еще пять лет назад.

До того, как стать политиком, Негри был активным защитником прав сексуальных меньшинств и даже участвовал в телепередаче Love me gender, в которой рассказывал о проблеме самоидентификации и своей непростой судьбе.

В Тромелло, население которого насчитывает менее 4 тысяч человек, Негри набрал 37,5% голосов, став первым мэром трансгендером в истории страны.

На своей странице в «Фейсбуке» Негри призывал всех желающих прийти, чтобы ознакомится с его предвыборной программой.

Она проходила под слоганом CambiaMenti per Tromello, который в переводе с итальянского приобретает двойной смысл: «Перемены для Тромелло» или «Меняя мышление Тромелло».

Мало кто в небольшом городе на севере Италии верил в победу Негри. Он вырвался в победители, обойдя трех основных соперников, среди которых были заместитель действующего мэра Антонио Павия и кандидат от правящей в Италии правой партии «Лига» (она также набрала в стране большинство голосов на выборах в Европарламент 26 мая).

 
 
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Джанмарко Негри - юрист, которого до смены пола звали Мария, - одержал победу на выборах мэра итальянского города Тромелло.
 
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