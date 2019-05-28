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Виновата «Дружба»: в ФРГ начались перебои с поставками российской нефти

29.05.2019 06:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за задержек поставок российской нефти в ФРГ, вызванных ее загрязнением хлоридами в нефтепроводе «Дружба», на немецком рынке начала ощущаться нехватка сырья.


Фото: Reuters

Это, в свою очередь, привело к тому, что отдельные компании, занимающиеся продажей нефтепродуктов, оказались на грани банкротства. Об этом заявил во вторник, 28 мая, пресс-секретарь саксонского Топливного и нефтяного торгового объединения. При этом не было предоставлено конкретных данных о том, сколько конкретно сырья не хватает на немецком рынке.

Объединение рассчитывает на улучшение ситуации в начале июня, когда, по информации российской стороны, проблема должна быть полностью устранена. Тем не менее факты, собранные DW, свидетельствуют о том, что работа по восстановлению поставок сырья по нефтепроводу «Дружба» может затянуться.

Загрязненная нефть возвращается в Россию

В понедельник белорусская государственная нефтяная компания «Белнефтехим» сообщила о том, что в Россию уже было возвращено около 80 тонн загрязненной нефти. На прошедшей неделе правительства России и Беларуси согласовали совместный план для разрешения проблемы, связанной с нефтепроводом «Дружба».

По информации агентства dpa, министерство экономики ФРГ следит за развитием ситуации, однако пока не считает, что надежность поставок топлива в Германию находится под угрозой. По данным пресс-службы министерства, задействовать государственные нефтяные резервы в настоящий момент не планируется.

 
 
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Это, в свою очередь, привело к тому, что отдельные компании, занимающиеся продажей нефтепродуктов, оказались на грани банкротства. Об этом заявил во вторник, 28 мая,...
 
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