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Виновата «Дружба»: в ФРГ начались перебои с поставками российской нефти
29.05.2019 06:12 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за задержек поставок российской нефти в ФРГ, вызванных ее загрязнением хлоридами в нефтепроводе «Дружба», на немецком рынке начала ощущаться нехватка сырья.
Это, в свою очередь, привело к тому, что отдельные компании, занимающиеся продажей нефтепродуктов, оказались на грани банкротства. Об этом заявил во вторник, 28 мая, пресс-секретарь саксонского Топливного и нефтяного торгового объединения. При этом не было предоставлено конкретных данных о том, сколько конкретно сырья не хватает на немецком рынке.
Объединение рассчитывает на улучшение ситуации в начале июня, когда, по информации российской стороны, проблема должна быть полностью устранена. Тем не менее
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По информации агентства dpa, министерство экономики ФРГ следит за развитием ситуации, однако пока не считает, что надежность поставок топлива в Германию находится под угрозой. По данным пресс-службы министерства, задействовать государственные нефтяные резервы в настоящий момент не планируется.
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Это, в свою очередь, привело к тому, что отдельные компании, занимающиеся продажей нефтепродуктов, оказались на грани банкротства. Об этом заявил во вторник, 28 мая,...
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