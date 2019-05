Сторонники Трампа сами строят стену вдоль границы с Мексикой

Источник материала: Tut.by

Группа сторонников Дональда Трампа начала самостоятельно строить обещанную президентом стену вдоль границы с Мексикой, собрав средства при помощи краудфандинговой кампании в интернете.

Бывший военнослужащий Брайан Колфейдж разместил в соцсетях фотографию строительства металлического заграждения в штате Нью-Мексико.

По его словам, ему и его сторонникам удалось собрать пожертвования на этой проект на сумму в 22 миллионов долларов.

Кампания по сбору средств началась после того, как американский конгресс отказался выделить финансирование на постройку стены. Ее возведение было одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Брайан Колфейдж, служивший в прошлом в ВВС США и потерявший в бою обе ноги и одну руку, разместил в «Твиттере» сразу несколько фотографий и видеозаписей строительства приграничной стены.