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Саакашвили вернулся в Украину
29.05.2019 18:17 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся в Украину. Самолет из Варшавы приземлился в аэропорту Борисполь вечером 29 мая.
В Киеве Саакашвили встречали несколько десятков человек: сторонники политика, коллеги из партии «Рух новых сил» и журналисты.
Встречающие скандировали «Миша, Миша», «Слава Украине», фотографировались и пели гимн Украины, сообщает
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Самолет из Варшавы приземлился в аэропорту «Борисполь» вечером 29 мая.
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