Источник материала: Tut.by

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся в Украину. Самолет из Варшавы приземлился в аэропорту Борисполь вечером 29 мая.

В Киеве Саакашвили встречали несколько десятков человек: сторонники политика, коллеги из партии «Рух новых сил» и журналисты.

Встречающие скандировали «Миша, Миша», «Слава Украине», фотографировались и пели гимн Украины, сообщает 112.ua .