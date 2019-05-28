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Саакашвили вернулся в Украину

29.05.2019 18:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся в Украину. Самолет из Варшавы приземлился в аэропорту Борисполь вечером 29 мая.

В Киеве Саакашвили встречали несколько десятков человек: сторонники политика, коллеги из партии «Рух новых сил» и журналисты.

Встречающие скандировали «Миша, Миша», «Слава Украине», фотографировались и пели гимн Украины, сообщает 112.ua.

 
 
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Самолет из Варшавы приземлился в аэропорту «Борисполь» вечером 29 мая.
 
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