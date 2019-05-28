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Мюллер ушел в отставку и закрыл «российское дело» о вмешательстве в выборы в США
29.05.2019 18:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спецпрокурор Роберт Мюллер объявил о закрытии дела о российском вмешательстве в американские выборы, передает
«Я выступаю сегодня потому, что наше расследование завершено», — сообщил он журналистам.
Говоря о ходе расследования, Мюллер подчеркнул, что выдвижение обвинений против президента Дональда Трампа изначально не рассматривалось его командой как возможный исход дела. В этом он руководствовался принципами справедливости, пояснил он. «Было бы несправедливо гипотетически обвинить кого-либо в преступлении без решения суда», — сказал он.
Спецпрокурор повторил основной вывод своего расследования: Россия вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Этот факт он счел доказанным. «Были многочисленные, систематические попытки вмешаться в наши выборы, и это заслуживает внимания всех американцев», — подчеркнул он.
После выборов в 2016 году США обвинили Москву во вмешательстве в президентскую кампанию, в частности в кибератаках на серверы Демократической партии. Ряд американских политиков, в первую очередь представителей Демократической партии, заподозрили президента Дональда Трампа в сговоре с Россией. По этому поводу было проведено расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, результаты которого были опубликованы в апреле. Команда спецпрокурора не выявила сговора, однако подтвердила предполагаемое «вмешательство России».
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Роберт Мюллер объявил, что дело о российском вмешательстве в выборы в США официально закрыто. Предъявлять обвинения президенту Дональду Трампу его команда...
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