Бориса Джонсона вызвали в суд, обвинив во лжи о «брексите»

Источник материала: Tut.by

Главный претендент на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии Борис Джонсон вызван в суд по делу о его собственных заявлениях перед референдумом о «брексите». Истец утверждает, что Джонсон врал, когда утверждал, что страна отдает Евросоюзу 350 млн фунтов в неделю (более 440 млн долларов в пересчете). Об этом пишет Русская служба Би-би-си.



Фото: Reuters

«Мы отправляем в ЕС 350 млн фунтов в неделю. Давайте вместо этого финансировать наше здравоохранение», — это был один из главных лозунгов кампании за «брексит» перед референдумом 2016 года. Этот лозунг был на знаменитом красном агитационном автобусе сторонников выхода из ЕС.

Британское статистическое ведомство тогда же, в мае 2016 года, в специальном заявлении опровергло это утверждение, заявив, что эта цифра неверна и «подрывает веру в официальную статистику».

Согласно этой статистике, чистые отчисления Британии в бюджет ЕС в 2015 году, в год до референдума, были в 2,1 раза меньше, а в последующие годы — в три с половиной раза меньше, чем утверждали авторы лозунга на автобусе и Джонсон вслед за ними.

Иск против Бориса Джонсона подал 29-летний бизнесмен Маркус Болл, который собрал 200 тысяч фунтов (около 250 тысяч долларов в пересчете) на судебный процесс в виде пожертвований.

Болл обвиняет Джонсона в должностном преступлении (в начале кампании Джонсон был мэром Лондона и депутатом парламента), а по британским законам за такое преступление может грозить серьезное наказание: вплоть до пожизненного заключения.

Рассмотрение дела началось в лондонском Магистратском суде Вестминстера на прошлой неделе, а в эту среду судья Маргот Коулмен объявила о решении вызвать самого политика.

Юристы Джонсона назвали иск «политическим трюком». Они отвергают обвинения в том, что их клиент каким-либо образом злоупотреблял своими политическими постами или недостойно вел себя на них.

Команда юристов Маркуса Болла заверяет, что их иск не касается «брексита» как такового.

«Неважно, лейборист ты, консерватор или либеральный демократ, за выход ты из ЕС или против. Демократия требует честности и ответственности от тех, кто занимает официальные посты. Поведение же Бориса Джонсона не было ни ответственным, ни честным. Оно, как мы утверждаем, было преступным», — сказал на прошлой неделе в суде адвокат Льюис Пауэр.



Фото: Reuters

Вскоре после референдума один из лидеров брекзитеров Найджел Фарадж назвал лозунг о 350 миллионах в неделю «ошибкой» и объяснил, что он не оспаривал его лишь потому, что не хотел по ходу кампании «стрелять в своих».

Борис Джонсон, однако, настаивал на истинности лозунга и после референдума. Он повторял утверждение о 350 млн весной 2017 года, по ходу кампании перед выборами в парламент, затем осенью того же года в одной из статей, а в 2018 году даже заявил в интервью газете Guardian, что 350 млн фунтов в неделю — это было преуменьшение, а на самом деле Британия уже скоро должна была бы отдавать Брюсселю 438 млн фунтов в неделю.

В Магистратском суде Вестминстера пройдут предварительные слушания по иску против Джонсона, и дата их начала еще не назначена. Затем дело будет передано в Коронный суд — высший суд первой инстанции.

Условный фаворит

Борис Джонсон считается основным кандидатом в преемники Терезы Мэй, которая на прошлой неделе объявила , что 7 июня покинет пост лидера Консервативной партии, а затем и пост премьера.

Джонсон — самый популярный политик среди британцев вообще и среди членов Консервативной партии в частности. Однако это вовсе не гарантирует ему победы на предстоящих выборах лидера партии.

Дело в том, что в первых нескольких турах выборов будут голосовать депутаты палаты общин от Консервативной партии, и лишь в финале одного из двух оставшихся кандидатов выберут все 160 тысяч членов партии.

О намерении баллотироваться, помимо Джонсона, заявили уже десять видных тори.

Если Джонсон дойдет до финала, то, судя по опросам, должен победить, но соратники по парламентской фракции просто могут не допустить его до финала.

По оценкам многих британских политических обозревателей, склонный к хлестким и не слишком глубоко продуманным заявлениям и жестам Джонсон менее популярен среди депутатов-тори, чем его соперники — в частности, министр иностранных дел Джереми Хант, министр окружающей среды Майкл Гоув и бывший министр «брексита» Доминик Рааб.

Британская газета I даже назвала такое массовое самовыдвижение кандидатов на пост лидера Консервативной партии «кампанией «Стоп Борис».