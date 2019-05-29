Саакашвили вернулся в Киев

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прилетел в Киев из Варшавы 29 мая.

Об этом сообщают многочисленные украинские и российские СМИ.

В аэропорту «Борисполь» политика встречала толпа журналистов и поклонников. По словам Саакашвили, он приехал, чтобы помогать новому президенту Владимиру Зеленскому строить новую Украину.

28 мая стало известно, что Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего тот написал на своей странице в Фейсбуке: «Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!»

Напомним, 27 июля 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства из-за неправильных данных в паспорте, но тогда он заявил, что будет бороться. Ранее политик отказался от должности мэра Одесской области, обвинив Петра Порошенко в поддержке преступных и коррупционных схем в данном регионе.

В сентябре 2017 года Саакашвили с помощью своих сторонников незаконно пересек границу и прорвался на территорию Украины. Экс-президента Грузии сопровождали 11 народных депутатов от разных политических групп. Среди них - бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, а также нардепы от ВО «Батькивщина» Сергей Власенко и Юрий Деревянко.

Экс-губернатор Одесской области был задержан 5 декабря по подозрению в попытке организации государственного переворота. Однако сторонники отбили его от правоохранителей и начали создавать баррикады. Позже политика все же задержали и поместили в сизо, однако обвинений никаких не предъявляли, после этого он объявил голодовку .

Печерский суд Киева 11 декабря отпустил Саакашвили на свободу.

В декабре того же года он написал открытое письмо президенту Украины, записал видео, где обвиняет Петра Порошенко в нежелании проводить реформы в стране.

«Признайтесь себе и народу, что вы и ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка – это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование», – обратился Саакашвили.

Фото: twitter.com/ukrpravda_news