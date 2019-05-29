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Саакашвили вернулся в Киев
29.05.2019 19:03 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прилетел в Киев из Варшавы 29 мая.
Об этом сообщают многочисленные украинские и российские СМИ.
В аэропорту «Борисполь» политика встречала толпа журналистов и поклонников. По словам Саакашвили, он приехал, чтобы помогать новому президенту Владимиру Зеленскому строить новую Украину.
28 мая стало известно, что Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего тот написал на своей странице в Фейсбуке: «Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!»
Напомним, 27 июля 2017 года Саакашвили
В сентябре 2017 года Саакашвили с помощью своих сторонников незаконно
Экс-губернатор Одесской области
Печерский суд Киева 11 декабря
В декабре того же года он
«Признайтесь себе и народу, что вы и ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка – это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование», – обратился Саакашвили.
Фото: twitter.com/ukrpravda_news
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Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прилетел в Киев из Варшавы 29 мая. Об этом сообщают многочисленные украинские и российские...
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