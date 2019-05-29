В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы

Источник материала: Tut.by

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья. Об этом говорится в заявлении WikiLeaks в Twitter.



Фото: Reuters

В организации отметили, что здоровье Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет, проведенных в посольстве Эквадора. В заявлении добавляется, что условия были «несовместимы с основными человеческими правами».

«На протяжении семи недель в Белмарше его здоровье продолжило ухудшаться, и он существенно потерял вес. Решение тюремной администрации перевести его в больничное отделение говорит само за себя», — сказали в WikiLeaks.

В организации также осудили отказ шведского суда отложить заседание по делу Ассанжа , назначенное на 3 июня, в связи с состоянием его здоровья. Адвокат Пер Самуэльсон рассказал, что его состояние было таким, что с Ассанжем было невозможно вести нормальный разговор.

Основатель WikiLeaks находится в тюрьме Белмарш с 11 апреля. Его приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году. Запрос о его экстрадиции подали Швеция и США.

В мае Соединенные Штаты предъявили обвинения , по которым ему грозит 175 лет тюрьмы. В том числе в незаконной публикации имен секретных источников и в сговоре с Брэдли Мэннингом в получении доступа к секретным документам по нацобороне США.