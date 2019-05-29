ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы

30.05.2019 06:30 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья. Об этом говорится в заявлении WikiLeaks в Twitter.


Фото: Reuters

В организации отметили, что здоровье Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет, проведенных в посольстве Эквадора. В заявлении добавляется, что условия были «несовместимы с основными человеческими правами».

«На протяжении семи недель в Белмарше его здоровье продолжило ухудшаться, и он существенно потерял вес. Решение тюремной администрации перевести его в больничное отделение говорит само за себя», — сказали в WikiLeaks.

В организации также осудили отказ шведского суда отложить заседание по делу Ассанжа, назначенное на 3 июня, в связи с состоянием его здоровья. Адвокат Пер Самуэльсон рассказал, что его состояние было таким, что с Ассанжем было невозможно вести нормальный разговор.

Основатель WikiLeaks находится в тюрьме Белмарш с 11 апреля. Его приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году. Запрос о его экстрадиции подали Швеция и США.

В мае Соединенные Штаты предъявили обвинения, по которым ему грозит 175 лет тюрьмы. В том числе в незаконной публикации имен секретных источников и в сговоре с Брэдли Мэннингом в получении доступа к секретным документам по нацобороне США.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В организации отметили, что здоровье Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет, проведенных в посольстве Эквадора. В заявлении добавляется, что условия были...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Бориса Джонсона вызвали в суд, обвинив во лжи о «брексите»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика