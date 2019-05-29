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В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы
30.05.2019 06:30 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья. Об этом
В организации отметили, что здоровье Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет, проведенных в посольстве Эквадора. В заявлении добавляется, что условия были «несовместимы с основными человеческими правами».
«На протяжении семи недель в Белмарше его здоровье продолжило ухудшаться, и он существенно потерял вес. Решение тюремной администрации перевести его в больничное отделение говорит само за себя», — сказали в WikiLeaks.
В организации также осудили отказ шведского суда отложить заседание
Основатель WikiLeaks находится в тюрьме Белмарш с 11 апреля. Его приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году. Запрос о его экстрадиции подали Швеция и США.
В мае Соединенные Штаты
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В организации отметили, что здоровье Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет, проведенных в посольстве Эквадора. В заявлении добавляется, что условия были...
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