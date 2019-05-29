Коалиция не сложилась: Израиль ожидают новые всеобщие выборы

Источник материала: Tut.by

Израильский кнессет (парламент) принял решение о самороспуске, что приведет к новым выборам. Лидеру партии «Ликуд», действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху впервые в истории страны не удалось сформировать коалицию в отведенный срок.



Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

В ходе голосования 74 парламентария проголосовали за роспуск кнессета, еще 45 проголосовали против.

Новые выборы назначены на 17 сентября. «Ликуд» объявила, что примет в них участие.

Крайний срок для создания правящей коалиции истек в ночь на четверг.

Главным препятствием на пути к коалиции казался Авигдор Либерман, выходец из Молдовы и лидер партии «Наш дом Израиль», за которую голосуют преимущественно выходцы из стран бывшего СССР.

Нетаньяху обвинил Либермана в том, что тот специально не захотел вступать с ним в коалицию, чтобы получить больше кресел в кнессете на внеочередных сентябрьских выборах.

«Он тащит страну к очередным выборам во второй раз, просто потому что хочет больше мандатов», — сказал Нетаньяху.

Предыдущие выборы, в которых «Ликуд» получил 35 из 120 парламентских кресел, прошли в апреле.

В поисках коалиции

Проблема для Нетаньяху состояла в том, что для создания правящую коалицию, ему была нужна поддержка крайне правой партии, сразу нескольких партий, представляющих интересы религиозных евреев, а также партии Либермана.

Авигдор Либерман и его партия «Наш дом Израиль» уже не раз входили в правящую коалицию под руководством Нетаньяху. В правительстве Либерман занимает пост министра обороны.

Но сейчас он и его партия позиционируют себя как защитников более светских слоев общества и требуют, чтобы ультраортодоксальные евреи служили в армии на общих основаниях. Религиозные партии этому резко противятся, так как считают, что главная задача для мужчин — изучать Священное Писание и другие религиозные тексты, а женщинам в армии вообще не место.

Либерман настаивает, что кнессет уже принял в первом чтении закон о призыве в армию религиозных евреев, и пришло время его воплотить в жизнь, от чего отказывается Нетаньяху.

Оппозиция заявляет, что в таком случае ей следует дать шанс сформировать свою собственную коалицию, но партия Нетаньяху предпочитает новые выборы.

Что будет дальше?

Как считает корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Том Бейтмен, произошедшее подчеркивает, что политический ресурс премьер-министра ослаб и его соперники, кажется, это заметили. Многие из них, вероятно, постараются воспользоваться новыми возможностями.

Нетаньяху останется действующим премьер-министром до голосования в сентябре. В июле Нетаньяху побьет рекорд продолжительности работы на посту премьер-министра.

Ход предвыборной кампании, вероятнее всего, будет похож на сценарий апрельских выборов, в ходе которых Нетаньяху впервые за несколько лет столкнулся с серьезным соперником — бывшим начальником генштаба Бенни Ганцем.

За всю историю Израиля ни одной из партий никогда не удавалось заручиться большинством мест в кнессете, и страной всегда правят коалиции.

Это значит, что премьером не всегда становится человек, партия которого набирает больше всего голосов. Им может стать политик, объединивший партии, которые контролируют 61 из 120 кресел кнессета.

Кроме того, Нетаньяху может столкнуться с трудностями из-за проблем с законом.

Полиция и прокуратура Израиля расследует деятельность Нетаньяху по целому ряду обвинений в возможной коррупции.



Фото: Reuters

Сам он утверждает, что действующего премьер-министра невозможно привлекать к ответственности, и угрожает провести закон, резко ограничивающий права Верховного суда в подобных случаях.

Его жена Сара, сообщают местные СМИ, признала себя виновной в недозволенном использовании государственных финансов .

Обвинения в этом были предъявлены ей в июне 2018 года.