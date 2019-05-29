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Путин назвал условие для превращения страны во властелина мира
30.05.2019 15:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент России Владимир Путин заявил о важности развития искусственного интеллекта, передает
Глава государства отметил, что борьба за технологическое лидерство, в том числе в сфере искусственного интеллекта, уже стала полем для глобальной конкуренции. «Скорость создания новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии по экспоненте», — указал он.
Путин напомнил, что многие страны уже приняли свои стратегии искусственного интеллекта. «И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта», — сказал он и добавил, что это является важнейшим условием состоятельности российского бизнеса, экономики, безопасности, обороноспособности и качества жизни людей.
В 2017 году Путин говорил, что развитие искусственного интеллекта не только открывает новые возможности, но и создает миру новые угрозы. Глава государства указывал, что если Россия станет лидером в этой сфере, то будет «делиться со всем миром», как делится атомными и ядерными технологиями.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в своей статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития» писал, что в скором времени речь может пойти о разделении истории на до и после искусственного интеллекта. Он также указывал, что изменения, которые принесли информационно-коммуникационные технологии в определенной мере сопоставимы по интенсивности с крушением СССР.
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Властелином мира станет страна, у которой будет монополия в сфере искусственного интеллекта, считает Путин. И Россия, по его словам, должна обеспечить здесь свой...
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